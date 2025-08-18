ETV Bharat / sports

'गांव की मिट्टी में जो जादू है, वही मुझे ताकत देता है' रोहतास लौटे आकाशदीप का भव्य स्वागत - AKASHDEEP

भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप के पैतृक गांव रोहतास के बड्डी में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद गांववालों ने जोरदार स्वागत किया. पढ़ें पूरी खबर

तेज गेंदबाज आकाशदीप
तेज गेंदबाज आकाशदीप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 18, 2025 at 8:49 PM IST

रोहतास: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप जब अपने पैतृक गांव बड्डी लौटे तो पूरा गांव उनके स्वागत में उमड़ पड़ा. तिरंगे झंडों और ढोल नगाड़ों के साथ ग्रामीणों ने अपने रोहतास के लाल का भव्य स्वागत किया. गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर कोई आकाशदीप को एक झलक देखने को बेताब था.

गांव की गलियों से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक: आकाशदीप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 'जब भी मैं गांव लौटता हूं और लोग मुझे उसी प्यार से गले लगाते हैं जैसे बचपन में, तो लगता है कि सारी मेहनत सफल हो गई. यहां के बच्चों की आंखों में उम्मीदें दिखती हैं. वे मुझमें अपना भविष्य देखते हैं.' वे बताते हैं कि क्रिकेट में उन्होंने जो भी सफलता पाई है. उसमें उनके गांव के संस्कार है. यही मिट्टी है जिसने मुझे सिखाया कि हार के बाद कैसे उठना है.

रोहतास में प्रेस कांफ्रेंस करते भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप (ETV Bharat)

बहन की बीमारी ने बदल दी सोच: अपनी हालिया उपलब्धि पर बात करते हुए आकाशदीप ने भावुक होते हुए बताया कि इंग्लैंड दौरे से पहले उन्हें पता चला कि उनकी बहन को कैंसर है. यह खबर सुनकर वे टूट गए थे.

"मैंने एक महीने तक प्रैक्टिस बंद कर दी थी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं.लेकिन, फिर सोचा कि अगर मुझे अपनी बहन को खुशी देनी है, तो मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा."-आकाशदीप, तेज गेंदबाज, भारतीय क्रिकेट

भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप
भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप (ETV Bharat)

जबरदस्त मेहनत से मिली खुशी: इसी सोच के साथ आकाशदीप ने इंग्लैंड दौरे से पहले जबरदस्त मेहनत की. उन्होंने एक महीने तक रोजाना अतिरिक्त प्रैक्टिस की, खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया. नतीजा यह हुआ कि इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में उन्होंने 10 विकेट लेकर सबको चौंका दिया.

भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप
भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप (ETV Bharat)

बहन को समर्पित की सफलता: यह प्रदर्शन उन्होंने पूरी तरह से अपनी बहन को समर्पित किया. मैच के बाद जब बहन से वीडियो कॉल पर बात की तो उसकी आंखों में जो खुशी थी, वही मेरी असली ट्रॉफी है.

तेज गेंदबाज आकाशदीप
तेज गेंदबाज आकाशदीप (ETV Bharat)

क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, मेरी बहन की मुस्कान है: आकाशदीप ने यह भी कहा कि क्रिकेट अब सिर्फ करियर नहीं, बल्कि एक भावना है. मेरे लिए हर विकेट अब एक उद्देश्य के साथ जुड़ा है. जब बहन की तबीयत खराब थी, तब लगा था कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज अगर वो मुस्कुरा रही है, तो इसका कारण क्रिकेट है.

भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप
भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप (ETV Bharat)

गांववालों के प्यार से मिली नई ऊर्जा: गांव लौटने पर जो स्वागत हुआ उसने आकाशदीप को भावुक कर दिया. उन्होंने कहा कि यहां के लोग मुझसे क्रिकेट नहीं, बल्कि अपने सपनों की उम्मीद लगाकर बैठे हैं. उनका भरोसा मुझे रोज एक बेहतर खिलाड़ी बनने की ताकत देता है. जब लोग कहते हैं कि हमारा बेटा इंडिया के लिए खेल रहा है, तो कंधों पर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है.

परदादा को नमन करते भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप
परदादा को नमन करते भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप (ETV Bharat)

भविष्य की तैयारी: उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वो टीम इंडिया के लिए और बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं. उनका सपना है कि बिहार और खासकर रोहतास से और भी खिलाड़ी निकलें जो देश के लिए खेलें.

भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप का भव्य स्वागत
भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप का भव्य स्वागत (ETV Bharat)

"मैं चाहता हूं कि मेरे गांव का हर बच्चा ये माने कि अगर आकाशदीप कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूं. यही असली प्रेरणा है." - आकाशदीप, इंडियन क्रिकेटर

