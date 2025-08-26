नई दिल्ली: एशिया कप 2025 के लिए चुनी गई भारतीय क्रिकेट टीम में कई स्टार खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया गया, जिसमें श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल और रवि बिश्नोई जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया के 15 सदस्यीय स्क्वाड में जगह न पाने वालों में एक और युवा भारतीय क्रिकेटर का नाम शामिल हैं.

ये खिलाड़ी लंबे समय से टीम इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है और टीम का टेस्ट और टी20 क्रिकेट में लगातार प्रतिनिधित्व कर रहा है. भारत के लिए 5 टेस्ट मैच और 4 टी20 मैच खेले हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 2024 से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने वाले ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि ध्रुव जुरेल हैं.

यूपी टी20 लीग में धमाल मचा रहे हैं जुरेल

ध्रुव जुरेल इन दिनों यूपी टी20 लीग में धमाल मचा रहे हैं. ध्रुव इस टूर्नामेंट में गोरखपुर लायंस की कप्तानी कर रहे हैं. उन्हें एशिया कप 2025 की टीम में भारतीय चयनकर्ताओं द्वारा जगह नहीं दी गई है. टीम में संजू सैमसन प्रमुख विकेटकीपर बल्लेबाजी की भूमिका में हैं, जबकि दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका में जितेश शर्मा नजर आएंगे. जितेश की जगह ध्रुव को टीम इंडिया में मौका दिया जा सकता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

ध्रुव जुरेल ने गंभीर पर दिया बड़ा बयान

अब ध्रुव जुरेल ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने एक निजी इंटरव्यू में गंभीर के बारे में बात की है. ध्रुव ने कहा, ' वो (गौतम गंभीर) हमेशा मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं. आप चाहे तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं. मैं हमेशा आपका सपोर्ट करूंगा. बस आप हमेशा कड़ी मेहनत करते रहो. ये बहुत अच्छा लगता है, जब भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच आपसे ऐसे बात करता है. आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है'.

कैसा रहा है ध्रुव जुरेल का अब तक का करियर

ध्रुव जुरेल ने भारत के लिए 5 टेस्ट मैचों की 8 पारियों में 255 रन बनाए हैं. उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 1 अर्धशतक मौजूद है. उनका उच्चतम स्कोर 90 रन है. उन्होंने 4 टी20 मैचों की 3 पारियों में सिर्फ 12 रन बनाए हैं.