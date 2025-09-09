ETV Bharat / sports

टीम इंडिया की प्लेइंग-11 से किन 4 खिलाड़ियों का कटेगा पत्ता, जानिए कौन करेगा किस नंबर पर बल्लेबाजी

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 का आगाज मंगलवार से यूएई में होने वाला है. टीम इंडिया अपने अभियान का आगाज 10 सितंबर से करने वाली है. इस मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 कैसी होगी और किन खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ेगा, जबकि कौन से वो 11 खिलाड़ी होंगे जो टीम में जगह बना पाएंगे आज हम आपको उनके बारे में बताने वाले हैं.

कौन होंगे भारत के 2 ओपनर

टीम इंडिया के लिए एशिया कप में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पारी शुरुआत करते हुए नजर आएंगे. अभिषेक ने 17 टी20 मैचों की 16 पारियों में 2 शतक 2 अर्धशतक के साथ 33.4 की औसत और 193.8 की स्ट्राइक रेट के साथ 535 रन बनाए हैं. गिल के नाम 21 टी20 मैचों में 1 शतक और 3 अर्धशतकों के साथ 578 रन बना चुके हैं. उनका औसत 30.4 का रहा है.

ये बल्लेबाज संभालेंगे मिडिल ऑर्डर का जिम्मा

एशिया कप में टीम इंडिया के लिए तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव नंबर 3 और 4 पर खेलते हुए नजर आएंगे. तिलक ने 25 टी20 मैचों में 2 शतक और 3 अर्धशतकों के साथ 749 और सूर्या ने 83 टी20 मैचों में 4 शतक और 21 अर्धशतकों के साथ 2598 रन बनाए हैं. टीम के लिए संजू सैमसन नंबर 5 पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं. संजू के नाम 42 टी20 मैचों में 3 शतक और 2 अर्धशतकों की मदद से 861 रन बनाए हैं.

इन 2 बल्लेबाजों पर होगा फिनिशिंग का दारोमदार

टीम इंडिया के लिए एशिया कप में फिनिशर की भूमिका हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल निभाते हुए नजर आ सकते हैं. हार्दिक पांड्या नंबर 6 पर और अक्षर पटेल नंबर 7 पर बल्लेबाजी करेंगे. हार्दिक ने 114 टी20 मैचों में 5 अर्धशतकों के साथ 1812 रन बनाए है और 94 विकेट भी हासिल किए हैं. अक्षर ने 71 टी20 मैचों में 1 अर्धशतक के साथ 535 रन बनाए हैं और 71 विकेट चटकाए हैं.