भारत की सबसे बड़ी जीत! जानिए कब और किसके खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टीम इंडिया ने रचा इतिहास

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों संयुक्त अरब अमीरात में खेले जा रहे एशिया कप 2025 में हिस्सा ले रही है. इस दौरान एशिया कप के दूसरे मैच में भारत का सामना यूएई के साथ हुआ. इस मैच में यूएई की टीम को भारत ने 9 विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही भारतीय टीम के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया. ये भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज और बड़ी जीत बन गई है. आज हम आपको इस आर्टिकल भारतीय क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी टी20 अंतरराष्ट्रीय जीत के बारे में बताने वाले हैं, जो भारत ने रनों, विकेटों और शेष गेंदों के आधार पर हासिल की है. रनों के आधार पर भारत की सबसे बड़ी जीत इंडियन क्रिकेट टीम की रनों के आधार पर सबसे बड़ी टी20 जीत 2023 में आई थी. 1 फरवरी 2023 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था. इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 234 रन बनाए. जिसमें शुभमन गिल की 126 रनों की शतकीय पारी शामिल थी. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 12.1 ओवर में 66 रनों पर ऑलआउट हो गई और भारत ने हार्दिक पांड्या के 4 विकेटों की बदौलत इस मुकाबले को 168 रनों से जीत लिया. ये रनों के लिहाज से भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक की सबसे बड़ी जीत है. भारत बनाम न्यूजीलैंड (ANI)