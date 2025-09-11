भारत की सबसे बड़ी जीत! जानिए कब और किसके खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टीम इंडिया ने रचा इतिहास
आज हम आपको टीम इंडिया की सबसे बड़ी टी20 अंतरराष्ट्रीय जीत के बारे में बताएंगे, जो रनों, विकेटों और गेंदों के आधार पर मिली है.
Published : September 11, 2025 at 5:30 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों संयुक्त अरब अमीरात में खेले जा रहे एशिया कप 2025 में हिस्सा ले रही है. इस दौरान एशिया कप के दूसरे मैच में भारत का सामना यूएई के साथ हुआ. इस मैच में यूएई की टीम को भारत ने 9 विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही भारतीय टीम के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया. ये भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज और बड़ी जीत बन गई है. आज हम आपको इस आर्टिकल भारतीय क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी टी20 अंतरराष्ट्रीय जीत के बारे में बताने वाले हैं, जो भारत ने रनों, विकेटों और शेष गेंदों के आधार पर हासिल की है.
रनों के आधार पर भारत की सबसे बड़ी जीत
इंडियन क्रिकेट टीम की रनों के आधार पर सबसे बड़ी टी20 जीत 2023 में आई थी. 1 फरवरी 2023 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था. इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 234 रन बनाए. जिसमें शुभमन गिल की 126 रनों की शतकीय पारी शामिल थी. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 12.1 ओवर में 66 रनों पर ऑलआउट हो गई और भारत ने हार्दिक पांड्या के 4 विकेटों की बदौलत इस मुकाबले को 168 रनों से जीत लिया. ये रनों के लिहाज से भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक की सबसे बड़ी जीत है.
|विजेता टीम
|जीत का अंतर
|लक्ष्य
|ओवर
|विरोधी टीम
|मैच की तारीख
|भारत
|168 रन
|235
|12.1
|न्यूजीलैंड
|1 फरवरी 2023
|भारत
|150 रन
|248
|10.3
|इंग्लैंड
|2 फरवरी 2025
|भारत
|143 रन
|214
|12.3
|आयलैंड
|29 जून 2018
|भारत
|135 रन
|284
|18.2
|दक्षिण अफ्रीका
|15 नवंबर 2024
|भारत
|133 रन
|298
|20
|बांग्लादेश
|12 अक्टूबर 2024
विकेट के आधार पर भारत की सबसे बड़ी जीत
टीम इंडिया की विकेटों के आधार पर सबसे बड़ी टी20 जीत 2016 में आई थी. 20 जून 2016 को भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच हरारे में खेला गया. इस मैच में जिम्बाब्वे पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर सिर्फ 99 रन बना पाया. भारत के लिए बरिंदर सरां ने 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए. भारत ने 100 रनों के लक्ष्य का पीछा 13.1 ओवर में बिना कोई विकेट खोए हासिल कर लिया और 10 विकेट से मैच जीत लिया. भारत के लिए केएल राहुल ने नाबाद 47 और मनदीप सिंह ने नाबाद 52 रनों की पारी खेली. ये विकेट के लिहाज से भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक की सबसे बड़ी जीत है.
|विजेता टीम
|जीत का अंतर
|लक्ष्य
|ओवर
|विरोधी टीम
|मैच की तारीख
|भारत
|10 विकेट
|100
|13.1
|जिम्बाब्वे
|20 जून 2016
|भारत
|10 विकेट
|153
|15.2
|जिम्बाब्वे
|13 जुलाई 2024
|भारत
|9 विकेट
|83
|13.5
|श्रीलंका
|14 फरवरी 2016
|भारत
|9 विकेट
|82
|10.1
|यूएई
|3 मार्च 2016
|भारत
|9 विकेट
|48
|5.3
|ऑस्ट्रेलिया
|7 अक्टूबर 2017
शेष गेंदों के आधार पर भारत की सबसे बड़ी जीत
भारतीय क्रिकेट टीम की दूसरी पारी में शेष गेंदों के आधार पर सबसे बड़ी टी20 जीत 2025 में आई है. 10 सितंबर 2025 को भारत और यूएई के बीच एशिया कप 2025 (टी20 फॉर्मेट) का दूसरा मैच दुबई में खेला गया. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएई की टीम 13.1 ओवर में 57 रनों पर ऑलआउट हो गई. भारत के लिए कुलदीप यादव ने 4 और शिवम दुबे ने 3 विकेट हासिल किए. टीम इंडिया ने 4.3 ओवर में 93 बॉल बाकी रहते हुए 1 विकेट गंवाकर मैच को 60 रन बनाकर जीत लिया. भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने बल्ले के साथ 30, शुभमन गिल ने 20 रनों का योगदान दिया. ये दूसरी पारी में शेष गेंदों के लिहाज से भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक की सबसे बड़ी जीत है.
|विजेता टीम
|जीत का अंतर (बॉल शेष)
|लक्ष्य
|ओवर
|विरोधी टीम
|मैच की तारीख
|भारत
|93
|58
|4.3
|यूएई
|10 Sep 2025
|भारत
|81
|86
|6.3
|स्कॉटलैंड
|5 Nov 2021
|भारत
|64
|97
|9.2
|बांग्लादेश
|6 Oct 2023
|भारत
|59
|82
|10.1
|यूएई
|3 Mar 2016
|भारत
|49
|128
|11.5
|बांग्लादेश
|6 Oct 2024