भारत की सबसे बड़ी जीत! जानिए कब और किसके खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टीम इंडिया ने रचा इतिहास

आज हम आपको टीम इंडिया की सबसे बड़ी टी20 अंतरराष्ट्रीय जीत के बारे में बताएंगे, जो रनों, विकेटों और गेंदों के आधार पर मिली है.

भारतीय क्रिकेट टीम (ETV Bharat)
Published : September 11, 2025 at 5:30 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों संयुक्त अरब अमीरात में खेले जा रहे एशिया कप 2025 में हिस्सा ले रही है. इस दौरान एशिया कप के दूसरे मैच में भारत का सामना यूएई के साथ हुआ. इस मैच में यूएई की टीम को भारत ने 9 विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही भारतीय टीम के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया. ये भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज और बड़ी जीत बन गई है. आज हम आपको इस आर्टिकल भारतीय क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी टी20 अंतरराष्ट्रीय जीत के बारे में बताने वाले हैं, जो भारत ने रनों, विकेटों और शेष गेंदों के आधार पर हासिल की है.

रनों के आधार पर भारत की सबसे बड़ी जीत

इंडियन क्रिकेट टीम की रनों के आधार पर सबसे बड़ी टी20 जीत 2023 में आई थी. 1 फरवरी 2023 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था. इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 234 रन बनाए. जिसमें शुभमन गिल की 126 रनों की शतकीय पारी शामिल थी. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 12.1 ओवर में 66 रनों पर ऑलआउट हो गई और भारत ने हार्दिक पांड्या के 4 विकेटों की बदौलत इस मुकाबले को 168 रनों से जीत लिया. ये रनों के लिहाज से भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक की सबसे बड़ी जीत है.

भारत बनाम न्यूजीलैंड
भारत बनाम न्यूजीलैंड (ANI)
विजेता टीम जीत का अंतरलक्ष्यओवर विरोधी टीम मैच की तारीख
भारत 168 रन 23512.1न्यूजीलैंड1 फरवरी 2023
भारत 150 रन 24810.3इंग्लैंड2 फरवरी 2025
भारत 143 रन 21412.3आयलैंड29 जून 2018
भारत 135 रन 28418.2दक्षिण अफ्रीका15 नवंबर 2024
भारत 133 रन 29820बांग्लादेश12 अक्टूबर 2024

विकेट के आधार पर भारत की सबसे बड़ी जीत

टीम इंडिया की विकेटों के आधार पर सबसे बड़ी टी20 जीत 2016 में आई थी. 20 जून 2016 को भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच हरारे में खेला गया. इस मैच में जिम्बाब्वे पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर सिर्फ 99 रन बना पाया. भारत के लिए बरिंदर सरां ने 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए. भारत ने 100 रनों के लक्ष्य का पीछा 13.1 ओवर में बिना कोई विकेट खोए हासिल कर लिया और 10 विकेट से मैच जीत लिया. भारत के लिए केएल राहुल ने नाबाद 47 और मनदीप सिंह ने नाबाद 52 रनों की पारी खेली. ये विकेट के लिहाज से भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक की सबसे बड़ी जीत है.

भारत बनाम जिम्बाब्वे
भारत बनाम जिम्बाब्वे (ANI)
विजेता टीम जीत का अंतरलक्ष्यओवरविरोधी टीम मैच की तारीख
भारत10 विकेट10013.1जिम्बाब्वे 20 जून 2016
भारत10 विकेट15315.2जिम्बाब्वे13 जुलाई 2024
भारत9 विकेट 8313.5श्रीलंका 14 फरवरी 2016
भारत9 विकेट8210.1यूएई 3 मार्च 2016
भारत9 विकेट485.3ऑस्ट्रेलिया 7 अक्टूबर 2017

शेष गेंदों के आधार पर भारत की सबसे बड़ी जीत

भारतीय क्रिकेट टीम की दूसरी पारी में शेष गेंदों के आधार पर सबसे बड़ी टी20 जीत 2025 में आई है. 10 सितंबर 2025 को भारत और यूएई के बीच एशिया कप 2025 (टी20 फॉर्मेट) का दूसरा मैच दुबई में खेला गया. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएई की टीम 13.1 ओवर में 57 रनों पर ऑलआउट हो गई. भारत के लिए कुलदीप यादव ने 4 और शिवम दुबे ने 3 विकेट हासिल किए. टीम इंडिया ने 4.3 ओवर में 93 बॉल बाकी रहते हुए 1 विकेट गंवाकर मैच को 60 रन बनाकर जीत लिया. भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने बल्ले के साथ 30, शुभमन गिल ने 20 रनों का योगदान दिया. ये दूसरी पारी में शेष गेंदों के लिहाज से भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक की सबसे बड़ी जीत है.

भारत बनाम यूएई
भारत बनाम यूएई (IANS)
विजेता टीम जीत का अंतर (बॉल शेष) लक्ष्यओवर विरोधी टीम मैच की तारीख
भारत 93584.3यूएई 10 Sep 2025
भारत 81866.3स्कॉटलैंड5 Nov 2021
भारत 64979.2बांग्लादेश6 Oct 2023
भारत 598210.1यूएई 3 Mar 2016
भारत 4912811.5बांग्लादेश6 Oct 2024
