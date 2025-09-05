एशिया कप में हार्दिक पांड्या रचेंगे इतिहास, खास उपलब्धि हासिल करने से सिर्फ 4 कदम दूर - HARDIK PANDYA RECORDS
नई दिल्ली: एशिया कप 2025 टूर्नामेंट चार दिन बाद शुरू होगा. यह टूर्नामेंट टी-20 फॉर्मेट में दुबई में आयोजित किया जाएगा. भारत अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई से खेलेगा. हालांकि, टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के पास इस टूर्नामेंट में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने का मौका है. अगर वो ये उपलब्धि हासिल कर लेते हैं तो उनके पास पहले भारतीय क्रिकेटर के रूप में इतिहास रचने का मौका है. आइए जानते हैं कि वो कौन रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं.
हार्दिक पांड्या के शानदार टी20 आंकड़े
हार्दिक पांड्या ने 2016 में टी-20 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था. तब से वो 9 साल से भारतीय टीम के अहम खिलाड़ी हैं. उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल करके टीम इंडिया की कई जीत में अहम भूमिका निभाई है. अब तक उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय टी-20 करियर में 114 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. इसमें उन्होंने अब तक 1812 रन बनाए हैं. इसमें 5 अर्धशतक शामिल हैंय उन्होंने गेंदबाजी में 94 विकेट भी लिए हैं.
हार्दिक के पास रिकॉर्ड तोड़ने का मौका
हार्दिक पांड्या आईपीएल के लगभग तीन महीने बाद वापसी करेंगे. एशिया कप में वो अहम ऑलराउंडर होंगे. ऐसे में पांड्या एक मुश्किल रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हैं. उनके पास इसी टूर्नामेंट में यह उपलब्धि हासिल करने का मौका है. अगर पांड्या 6 विकेट और ले लेते हैं, तो वह अपने 100 टी20 विकेट पूरे कर लेंगे.
इस लिहाज से वह अपने अंतरराष्ट्रीय टी20 करियर में भारत के लिए 1000 रन और 100 विकेट पूरे करने वाले एकमात्र क्रिकेटर बन जाएंगे. भारत के किसी भी क्रिकेटर ने अब तक टी20 में यह उपलब्धि हासिल नहीं की है लेकिन पांड्या के पास अपने डेब्यू के महज 9 साल बाद ही इतिहास रचने का मौका है.
पांड्या यह उपलब्धि दो बार हासिल कर लेते हैं तो वह यह रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन जाएंगे. अब तक केवल बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन और अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने ही टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 1000+ रन और 100+ विकेट लिए हैं. इसके साथ ही पांड्या 100 विकेट का आंकड़ा छूते ही ऐसा जटिल कारनामा करने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बनकर एक नया रिकॉर्ड बना लेंगे.
टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में लीग और सुपर 4 चरण में कुल मिलाकर पांच मैच खेलेगी. अगर वे सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचते हैं, तो वे और भी ज्यादा मैच खेलेंगे. हालांकि, पांड्या इस रिकॉर्ड से केवल 6 विकेट दूर हैं. इसके साथ ही पांड्या के लिए छह विकेट लेना कोई बड़ी समस्या नहीं है. इसलिए हार्दिक के पास इस टूर्नामेंट में यह उपलब्धि हासिल करने का मौका है.
एशिया कप में भारत के लीग मैच
- 10 सितंबर - भारत बनाम यूएई- दुबई
- 14 सितंबर - भारत बनाम पाकिस्तान- दुबई
- 19 सितंबर - भारत बनाम ओमान- अबू धाबी