स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा का शानदार शतक, अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में भारत की धमाकेदार शुरुआत - INDW vs SAW only test

By ETV Bharat Hindi Team Published : Jun 28, 2024, 1:48 PM IST

चेन्नई : भारतीय महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच यहां एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई में एकमात्र टेस्ट खेला जा रहा है. भारत की कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. जिसे टीम इंडिया की सलामी जोड़ी ने सही ठहराया. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने शुरुआत से ही अच्छी बल्लेबाजी की. अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाते हुए दोनों ने शानदार शतक जड़ दिए. स्मृति मंधाना का धमाकेदार शतक

भारत की स्टार बैटर स्मृति मंधाना ने अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए टेस्ट करियर का अपना दूसरा शतक ठोंक दिया. मंधाना ने 122 गेंद में 19 चौकों की मदद से अपना शतक पूरा किया. इस शतक के साथ ही मंधाना भारत के लिए संयुक्त रूप से दूसरी सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली बल्लेबाज बन गईं. मंधाना ने हेमलता काला की बराबरी की जिनके नाम 2 शतक दर्ज है. भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक संध्या अग्रवाल ने बनाए हैं. जिनके नाम 4 शतक दर्ज हैं. मंधाना की शानदार फॉर्म जारी

भारत के दौरे पर आई दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ स्मृति मंधाना की शानदार फॉर्म जारी है. मंधाना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बेंगलुरु में खेले गए पहले और दूसरे वनडे में भी शतक जमाए थे. हालांकि तीसरे वनडे में शतक बनाने से वह मात्र 10 रन से चूक गई थी और 90 रन बनाकर आउट हुई थी. अब अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र टेस्ट की पहली पारी में भी मंधाना ने शानदार शतक ठोका है. शेफाली वर्मा का मेडन शतक

भारत की दाएं हाथ की धाकड़ बैटर शेफाली वर्मा ने अपने चिर-परिचित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तूफानी शतक ठोका. वर्मा ने अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर पिटाई की और मैदान के चारों ओर छक्के-चौकों की बरसात कर दी. उन्होंने मात्र 113 गेंद में टेस्ट का अपना मेडन शतक पूरा किया. इस दौरान उन्होंने 15 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़े. मंधाना-शेफाली ने रचा इतिहास

स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की सलामी जोड़ी ने चेपर पर इतिहास रच दिया है. दोनों के बीच रिकॉर्ड साझेदारी हो चुकी है. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 250+ रन की साझेदारी करने वाली पहली ओपनिंग जोड़ी बन गई हैं. भारत की बेहतरीन शुरुआत

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट में भारत ने शानादार शुरुआत की है. खबर लिखे जाने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 298 रन बना लिए हैं. स्मृति मंधाना 149 रन बनाकर आउट हुईं. शेफाली वर्मा नाबाद 143 रन और आशा शोभना 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.