पाकिस्तान की फिर हुई किरकिरी! भारत-पाक मैच से पहले फिर खड़ा हुआ नया विवाद, जानें पूरा मामला
India Women vs Pakistan Women : भारत और पाकिस्तान की टीमें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के छठे मुकाबले में आज भिड़ने वाली हैं.
Published : October 5, 2025 at 2:28 PM IST
हैदराबाद: भारत और पाकिस्तान के बीच आज यानी 5 अक्टूबर (रविवार) को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का छठा मैच श्रीलंका में कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मैच अब से कुछ देर के बाद शुरू होने वाला है. भारत-पाकिस्तान मैच से पहले एक और नया विवाद खड़ा हो गया है. ये विवाद प्री-मैच कॉन्फ्रेंस में समाने आया है.
दरअसल, इस हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच अविष्कार साल्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आए. इस दौरान उनसे पाकिस्तान रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा जिस पर टीम इंडिया के मीडिया मैनेजर ने पाकिस्तानी रिपोर्टर को चुप करा दिया. इसके साथ ही नया विवाद सामने आया.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने पाकिस्तान को किया इग्नोर
अविष्कार साल्वी से पाकिस्तानी रिपोर्टर ने पूछा कि, हमने अक्सर देखा है कि पाकिस्तान और भारत दोनों की महिला टीमों के बीच अच्छा तालमेल है. कम से कम इस विश्व कप से पहले तो था ही, तो क्या आपको लगता है कि एशिया कप की कड़वाहट महिला टीमों पर भी हावी हो सकती है'.
साल्वी इसका जवाब देते उससे पहले, टीम इंडिया के मीडिया मैनेजर ने रिपोर्टर को ऐसे सवाल करने से रोक दिया. मीडिया मैनेजर ने बोला हमने कहा था कि हम पहला प्रश्न नहीं लेंगे, इसलिए चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं. इसके साथ ही पाकिस्तान को एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय मंच पर शर्मसार होना पड़ा है.
आपको बता दें कि, पुरुष एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिलाया था. इसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने गन सेलिब्रेशन और प्लेन क्रैश सेलिब्रेशन किए थे. इसके साथ ही पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय प्लेयर्स के साथ गाली-गलौज भी करते हुए नजर आए थे.
भारत और पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन
भारत : प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, रेणुका सिंह, स्नेह राणा, श्री चरणी.
पाकिस्तान : मुनीबा अली, ओमैमा सोहेल, सिदरा अमीन, आलिया रियाज, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नशरा संधू, डायना बेग, सादिया इकबाल.