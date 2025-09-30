ETV Bharat / sports

भारत ने श्रीलंका को हराकर किया विश्व कप का विजयी आगाज, अमनजोत और दीप्ति ने मचाया धमाल

India W vs Sri Lanka W: भारतीय टीम ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पहले मैच में श्रीलंका को 59 रनों से हरा दिया.

India Women beat Sri Lanka Women by 40 runs
अमनजोत कौर और दीप्ति शर्मा (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2025 at 11:56 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पहले मैच श्रीलंका को 59 रनों से हरा दिया है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में जीत के साथ आगाज किया है. बारिश से बाधित 47 ओवर के मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 269 रन बनाए. श्रीलंका 270 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 45.4 ओवर में 211 रनों पर ऑलआउट हो गई और 59 के अंतर से मैच हार गई.

श्रीलंका के लिए चमारी अथापथु ने खेली शानदार पारी
भारत से जीत के लिए मिले 270 रनों का पीछा करने के लिए कप्तान चमारी अथापथु और हासिनी परेरा पारी की शुरुआत करने के लिए आए. इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 30 रनों की साझेदारी की. भारत को पहला विकेट हासिनी परेरा के रूप में मिला जिन्हें क्रांति गौड़ ने 14 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया.

श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा रन कप्तान चमारी अथापथु ने बनाए. उन्होंने 47 बॉल पर 4 चौके और 3 छक्कों के साथ 43 रनों की पारी खेली. उनके अलावा नीलक्षिका सिल्वा ने 35 और नीलक्षिका सिल्वा ने 29 रनों की पारी खेली. भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 3, स्नेहा राणा और श्री चरणी ने 2-2 विकेट हासिल किए. दीप्ति को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

भारत के लिए अमनजोत और दीप्ति ने लगाए अर्धशतक
इससे पहले खेलते हुए टीम इंडिया के लिए प्रतिका रावल ने 59 बॉल में 3 चौके और 1 छक्के के साथ 37 रन बनाए. हरलीन देओल ने 64 बॉल में 6 चौके की मदद से 48 रनों की पारी खेली. अमनजोत कौर ने 56 बॉल में 5 चौके और 1 छक्के के के साथ 57 रन बनाए तो वहीं, दीप्ति शर्मा ने 53 बॉल में 3 चौकों के साथ अपने 53 रनों की पारी खेली और ऑफ स्पिनर स्नेहा राणा 28 रनों का योगदान दिया, जिसकी बदौलत भारत 269 रनों तक पहुंच पाया. श्रीलंका के लिए इनोका राणावीरा ने 4 जबकि उदेशिका प्रबोधनी ने 2 विकेट हासिल किए.

ये खबर भी पढ़ें : IND W vs SL W: भारत ने श्रीलंका को दिया 270 का लक्ष्य, अमनजोत और दीप्ति ने जड़े शानदार अर्धशतक

INDIA WOMEN VS SRI LANKA WOMENICC ODI WOMENS WORLD CUP 2025INDIA BEAT SRI LANKADEEPTI SHARMAIND WOMEN VS SL WOMEN

