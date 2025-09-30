ETV Bharat / sports

भारत ने श्रीलंका को हराकर किया विश्व कप का विजयी आगाज, अमनजोत और दीप्ति ने मचाया धमाल

अमनजोत कौर और दीप्ति शर्मा ( IANS )

Published : September 30, 2025

हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पहले मैच श्रीलंका को 59 रनों से हरा दिया है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में जीत के साथ आगाज किया है. बारिश से बाधित 47 ओवर के मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 269 रन बनाए. श्रीलंका 270 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 45.4 ओवर में 211 रनों पर ऑलआउट हो गई और 59 के अंतर से मैच हार गई. श्रीलंका के लिए चमारी अथापथु ने खेली शानदार पारी

भारत से जीत के लिए मिले 270 रनों का पीछा करने के लिए कप्तान चमारी अथापथु और हासिनी परेरा पारी की शुरुआत करने के लिए आए. इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 30 रनों की साझेदारी की. भारत को पहला विकेट हासिनी परेरा के रूप में मिला जिन्हें क्रांति गौड़ ने 14 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया.