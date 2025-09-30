भारत ने श्रीलंका को हराकर किया विश्व कप का विजयी आगाज, अमनजोत और दीप्ति ने मचाया धमाल
India W vs Sri Lanka W: भारतीय टीम ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पहले मैच में श्रीलंका को 59 रनों से हरा दिया.
Published : September 30, 2025 at 11:56 PM IST
हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पहले मैच श्रीलंका को 59 रनों से हरा दिया है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में जीत के साथ आगाज किया है. बारिश से बाधित 47 ओवर के मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 269 रन बनाए. श्रीलंका 270 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 45.4 ओवर में 211 रनों पर ऑलआउट हो गई और 59 के अंतर से मैच हार गई.
श्रीलंका के लिए चमारी अथापथु ने खेली शानदार पारी
भारत से जीत के लिए मिले 270 रनों का पीछा करने के लिए कप्तान चमारी अथापथु और हासिनी परेरा पारी की शुरुआत करने के लिए आए. इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 30 रनों की साझेदारी की. भारत को पहला विकेट हासिनी परेरा के रूप में मिला जिन्हें क्रांति गौड़ ने 14 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया.
Deepti Sharma shines as India begin their #CWC25 campaign in style with a commanding win over Sri Lanka
श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा रन कप्तान चमारी अथापथु ने बनाए. उन्होंने 47 बॉल पर 4 चौके और 3 छक्कों के साथ 43 रनों की पारी खेली. उनके अलावा नीलक्षिका सिल्वा ने 35 और नीलक्षिका सिल्वा ने 29 रनों की पारी खेली. भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 3, स्नेहा राणा और श्री चरणी ने 2-2 विकेट हासिल किए. दीप्ति को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.
India's all-round star Deepti Sharma takes home the award for her stunning 53 and 3/54 against Sri Lanka
भारत के लिए अमनजोत और दीप्ति ने लगाए अर्धशतक
इससे पहले खेलते हुए टीम इंडिया के लिए प्रतिका रावल ने 59 बॉल में 3 चौके और 1 छक्के के साथ 37 रन बनाए. हरलीन देओल ने 64 बॉल में 6 चौके की मदद से 48 रनों की पारी खेली. अमनजोत कौर ने 56 बॉल में 5 चौके और 1 छक्के के के साथ 57 रन बनाए तो वहीं, दीप्ति शर्मा ने 53 बॉल में 3 चौकों के साथ अपने 53 रनों की पारी खेली और ऑफ स्पिनर स्नेहा राणा 28 रनों का योगदान दिया, जिसकी बदौलत भारत 269 रनों तक पहुंच पाया. श्रीलंका के लिए इनोका राणावीरा ने 4 जबकि उदेशिका प्रबोधनी ने 2 विकेट हासिल किए.
𝙄𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜𝙨 𝘽𝙧𝙚𝙖𝙠!
#TeamIndia posted 269/8 on the board!
5⃣7⃣ for Amanjot Kaur
5⃣3⃣ for Deepti Sharma
4⃣8⃣ for Harleen Deol
3⃣7⃣ for Pratika Rawal
2⃣8⃣* for Sneh Rana
Over to our bowlers now! 👍
Scorecard ▶️ https://t.co/lcSNn7a0WF#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvSL pic.twitter.com/ZALLWzMzVo