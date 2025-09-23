वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से इन भारतीय खिलाड़ियों का कटेगा पत्ता? जानिए कौन होगा बाहर और किसे मिलेगा मौका
भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज होने वाली है. इससे पहले भारत के दल में बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है.
हैदराबाद : भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 2 से 14 अक्टूबर तक खेले जाने वाली हैं. इस सीरीज के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान आज हो सकता है. टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार टीम से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर निराशाजनक प्रदर्शन करने वाले करुण नायर का पत्ता कट सकता है. इसके साथ ही टीम से पिछले दौरे पर बाहर रहे सरफराज खान भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे.
इन खिलाड़ियों का वेस्टइंडीज सीरीज से कटेगा पत्ता
रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को करुण नायर की जगह टीम में मौका मिल सकता है. तो वहीं साई सुदर्शन भी टीम में बने रहेंगे. तो वहीं ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल हुए ऋषभ पंत की जगह पर नारायण जगदीशन को स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, जबकि ध्रुव जुरेल टीम के फर्स्ट च्वाइस विकेटकीपर बने रहेंगे.
वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में इन खिलाड़ियों को मिलेगी जगह
रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय क्रिकेट टीम के 15 सदस्यीय स्क्वाड में शुभमन गिल (कप्तान) यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश कुमार रेड्डी , और नारायण जगदीशन को जगह मिल सकती है.
इस सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने 17 सितंबर को अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया था. उन्होंने टीम की कमान रोस्टन को सौंपी है, जबकि जोमेल वारिक को उप-कप्तान बनाया है. टीम में खैरी पियरे के रूप में एकमात्र ऐसा खिलाड़ी मौजूद है जिसे पहली बार टेस्ट टीम में चुना गया है. वो अपनी स्पिन गेंदबाजी से भारत में धमाल मचाएंगे.
भारत दौरे के लिए वेस्टइंडीज टीम
रोस्टन चेज (कप्तान), जोमेल वारिक (उप-कप्तान), केवलन एंडरसन, एलिक अथानासे, जॉन कैंपबेल, टेगनाराइन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खैरी पियरे, जेडन सील्स.