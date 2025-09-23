ETV Bharat / sports

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से इन भारतीय खिलाड़ियों का कटेगा पत्ता? जानिए कौन होगा बाहर और किसे मिलेगा मौका

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज होने वाली है. इससे पहले भारत के दल में बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है.

INDIA VS WEST INDIES TEST SERIES
भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2025 at 10:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 2 से 14 अक्टूबर तक खेले जाने वाली हैं. इस सीरीज के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान आज हो सकता है. टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार टीम से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर निराशाजनक प्रदर्शन करने वाले करुण नायर का पत्ता कट सकता है. इसके साथ ही टीम से पिछले दौरे पर बाहर रहे सरफराज खान भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे.

इन खिलाड़ियों का वेस्टइंडीज सीरीज से कटेगा पत्ता
रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को करुण नायर की जगह टीम में मौका मिल सकता है. तो वहीं साई सुदर्शन भी टीम में बने रहेंगे. तो वहीं ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल हुए ऋषभ पंत की जगह पर नारायण जगदीशन को स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, जबकि ध्रुव जुरेल टीम के फर्स्ट च्वाइस विकेटकीपर बने रहेंगे.

वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में इन खिलाड़ियों को मिलेगी जगह
रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय क्रिकेट टीम के 15 सदस्यीय स्क्वाड में शुभमन गिल (कप्तान) यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश कुमार रेड्डी , और नारायण जगदीशन को जगह मिल सकती है.

इस सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने 17 सितंबर को अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया था. उन्होंने टीम की कमान रोस्टन को सौंपी है, जबकि जोमेल वारिक को उप-कप्तान बनाया है. टीम में खैरी पियरे के रूप में एकमात्र ऐसा खिलाड़ी मौजूद है जिसे पहली बार टेस्ट टीम में चुना गया है. वो अपनी स्पिन गेंदबाजी से भारत में धमाल मचाएंगे.

भारत दौरे के लिए वेस्टइंडीज टीम
रोस्टन चेज (कप्तान), जोमेल वारिक (उप-कप्तान), केवलन एंडरसन, एलिक अथानासे, जॉन कैंपबेल, टेगनाराइन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खैरी पियरे, जेडन सील्स.

ये खबर भी पढ़ें : आज श्रीलंका और पाकिस्तान में होगा मुकाबला, पिच रिपोर्ट और हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ जानें संभावित प्लेइंग-11

For All Latest Updates

TAGGED:

TEAM INDIAWEST INDIESTEAM INDIA TEST SQUADKARUN NAIRINDIA VS WEST INDIES TEST SERIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जुबीन गर्ग के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और झटका, इस मशहूर संगीतकार ने दुनिया को कहा अलविदा

IND vs PAK: 'खेल बोलता है, शब्द नहीं...' गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

जापान में इशिबा के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू की खोज

जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.