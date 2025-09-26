ETV Bharat / sports

भारत दौरे से पहले वेस्टइंडीज को लगा बड़ा झटका, 3 मैचों में 22 विकेट लेने वाले स्टार पेसर हुआ बाहर

भारत और वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में जोहान लेयने को शामिल किया गया है. उन्होंने चोटिल गेंदबाज की जगह बतौर रिप्लेसमेंट ली है.

Published : September 26, 2025 at 2:06 PM IST

हैदराबाद : भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले वेस्टइंडीज को बड़ा झटका लगा है क्योंकि दाएं हाथ के तेज गेंदबाज शमर जोसेफ चोटिल हो गए हैं. उनकी जगह पर टी में ऑलराउंडर जोहान लेयने को शामिल किया गगया है. 26 वर्षीय इस गेंदबाज से कैरेबियाई टीम को भारतीय दौरे पर बहुत उम्मीद थीं, क्योंकि वो टीम के प्रमुख तेज गेंदबाजी विकल्प थे.

शमर जोसेफ भारतीय दौरे से हुए बाहर
ये टेस्ट सीरीज 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होगी. शमर टेस्ट क्रिकेट में शानदार फॉर्म में हैं, उन्होंने इस साल खेले गए तीन टेस्ट मैचों में 22 विकेट लिए हैं और इस प्रारूप में शीर्ष पांच विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शामिल हैं. बांग्लादेश के साथ सीमित ओवरों की सीरीज से पहले शमर की फिटनेस पर फिर से विचार किया जाएगा. यह सीरीज 18 अक्टूबर से शुरू होगी और इसमें तीन वनडे और तीन टी20 मैच शामिल हैं.

जोहान लेयने ने ली जोसेफ की जगह
वेस्टइंडीज क्रिकेट के बयान में कहा गया है, 'जोहान लेयने को भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए शमर जोसेफ की जगह टीम में शामिल किया है. जोसेफ चोट के कारण बाहर हो गए हैं और बांग्लादेश के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज से पहले उनकी फिटनेस पर फिर से विचार किया जाएगा'.

जोहान लेयने ने 19 प्रथम श्रेणी मैचों में 32 पारियों में 66 विकेट लिए हैं और 495 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में उनके प्रदर्शन ने उन्हें टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है. शमर ने अपने करियर में अब तक 11 टेस्ट मैचों में 21.66 की औसत से 51 विकेट लिए हैं.

इस सीरीज के टेस्ट मैच अहमदाबाद और दिल्ली में खेले जाएंगे, पहले टेस्ट 2 अक्टूबर और दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से शुरू होगा. भारत ने इस सीरीज के लिए एक मजबूत टीम की घोषणा की है, जिसमें अक्षर पटेल और देवदत्त पडिक्कल को शामिल किया गया है.

भारत और वेस्टइंडीज का स्क्वाड

भारत - शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, एन. जगदीशन (विकेट कीपर), मोहम्मद। सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव.

वेस्टइंडीज - रोस्टन चेज़ (कप्तान), जोमेल वारिकन (उपकप्तान), केवलन एंडरसन, एलिक अथानाज़े, जॉन कैंपबेल, टेगेनारिन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, अल्ज़ारी जोसेफ, जोहान लेने, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खैरी पियरे, जेडन सील्स.

