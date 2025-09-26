ETV Bharat / sports

भारत दौरे से पहले वेस्टइंडीज को लगा बड़ा झटका, 3 मैचों में 22 विकेट लेने वाले स्टार पेसर हुआ बाहर

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ( AFP )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 26, 2025 at 2:06 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद : भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले वेस्टइंडीज को बड़ा झटका लगा है क्योंकि दाएं हाथ के तेज गेंदबाज शमर जोसेफ चोटिल हो गए हैं. उनकी जगह पर टी में ऑलराउंडर जोहान लेयने को शामिल किया गगया है. 26 वर्षीय इस गेंदबाज से कैरेबियाई टीम को भारतीय दौरे पर बहुत उम्मीद थीं, क्योंकि वो टीम के प्रमुख तेज गेंदबाजी विकल्प थे. शमर जोसेफ भारतीय दौरे से हुए बाहर

ये टेस्ट सीरीज 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होगी. शमर टेस्ट क्रिकेट में शानदार फॉर्म में हैं, उन्होंने इस साल खेले गए तीन टेस्ट मैचों में 22 विकेट लिए हैं और इस प्रारूप में शीर्ष पांच विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शामिल हैं. बांग्लादेश के साथ सीमित ओवरों की सीरीज से पहले शमर की फिटनेस पर फिर से विचार किया जाएगा. यह सीरीज 18 अक्टूबर से शुरू होगी और इसमें तीन वनडे और तीन टी20 मैच शामिल हैं. जोहान लेयने ने ली जोसेफ की जगह

वेस्टइंडीज क्रिकेट के बयान में कहा गया है, 'जोहान लेयने को भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए शमर जोसेफ की जगह टीम में शामिल किया है. जोसेफ चोट के कारण बाहर हो गए हैं और बांग्लादेश के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज से पहले उनकी फिटनेस पर फिर से विचार किया जाएगा'.