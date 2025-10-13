ETV Bharat / sports

IND vs WI: जसप्रीत बुमराह ने किया पर्दाफाश, अंपायर और तकनीकी पर उठाया गंभीर सवाल

IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज के दूसरे टेस्ट में अंपायर के फैसले पर निराशा जताते हुए जसप्रीत बुमराह का एक वीडियो वायरल हो रहा है.

India vs West Indies 2nd Test
भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट मैच (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 13, 2025 at 5:18 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है. इस मैच में टीम इंडिया को वेस्टइंडीज से जीत के लिए 121 रनों का लक्ष्य मिला है, जिसका पीछा करते हुए भारत ने चौथे दिन की सामप्ति पर 1 विकेट खोकर 63 रन बना लिए हैं.

अब टीम इंडिया को जीत के लिए पांचवें दिन 58 रनों की जरूरत है, जबिक 9 विकेट उसके हाथ में हैं. लेकिन इस मैच में वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में एक विवाद सामने आया, जब जसप्रीत बुमराह को स्टंप माइक में बोलते हुए सुना गया. आइए इस पूरे मामले में जानते हैं.

जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल वेस्टइंडीज के लिए शतक लगाने वाले जॉन कैंपबेल से ये विवाद जुड़ा हुआ है. जब वो 94 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे उस समय जसप्रीत बुमराह की गेंद उनके पैड पर लगी. भारत ने अपील की और फील्ड अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया. इसके बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने डीआरएस लिया.

इसके बाद डीआरएस में गेंद बल्ले के करीब से निकल गई, लेकिन बल्ले से गेंद टच होती हुई नहीं दिखाई दी थी. जब बॉल पैड पर लगी तब बल्ला पास था और अल्ट्रा एज में स्पाइक नजर आया जिस पर थर्ड अंपायर ने कैंपबेल को नॉट आउट दिया. इस पर जसप्रीत बुमराह निराश दिखाई दिए और वो अंपायर से बात करते हुए स्टंप माइक में कैद हो गए.

जसप्रीत बुमराह ने बोली बड़ी बात
थर्ड अंपायर और फील्ड अंपायर के इस फैसले के बाद जसप्रीत बुमराह ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, 'आप जानते हैं कि ये आउट है, लेकिन तकनीक इसे साबित नहीं कर सकती'. बुमराह की इस बात का सोशल मीडिया पर लोग समर्थन कर रहे है और उनका ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया है.

कैसा रहा अब तक मैच का हाल
इस टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 5 विकेट पर 518 रनों पर घोषित कर दी थी. इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 248 पर ढेर हो गई और उसे भारत ने उन्हें फॉलोऑन दिया. इसके बाद दूसरी पारी में वेस्टइंडीज 390 रन पर ऑलआउट हो गई और भारत को जीत के लिए 121 का लक्ष्य दिया है. इस मैच में बुमराह ने पहली पारी में 1 और दूसरी पारी में 3 विकेट हासिल किया. जबकि कैंपबेल ने 115 रनों की पारी खेली.

