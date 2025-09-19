ETV Bharat / sports

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान रविवार को खेलेंगे मैच, पिछले 5 मुकाबलों में किसने मारी बाजी, जानें किस पर किसका पलड़ा भारी

एशिया कप 2025: रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा. उससे पहले दोनों टीमों के पिछले 5 मैचों के बारे में जानते हैं.

IND VS PAK (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2025 at 4:45 PM IST

हैदराबाद : भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एक बार फिर एशिया कप में मुकाबला खेला जाने वाला है. 19 सितंबर को दुबई में ये दोनों टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी, जहां सुपर-4 का अपना पहला मैच खेलेंगी. इससे पहले लीग स्टेज में यानी की 14 सितंबर को दोनों टीमों के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हाराया था और उनके खिलाड़ियों से हाथ भी नहीं मिलाया. अब इन दोनों टीमों के एक बार फिर टकराने से पहले हम आपको भारत-पाकिस्तान के बीच खेले गए पिछेल पांच मैचों के बारे में बताने वाले हैं.

भारत-पाकिस्तान के बीच पिछले 5 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत का पलड़ा भारी रहा है. भारत ने इस दौरान 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है. ऐसे में रविवार को होने वाले मुकाबले में भारत के पास एडवांटेज होगा.

IND VS PAK (AP)
  • भारत-पाकिस्तान (8 अगस्त 2022)
    भारत और पाकिस्तान के बीच 8 अगस्त 2022 को एशिया कप में टी20 मैच खेला गया था. इस मैच में पाकिस्तान ने 147 रन बनाए और भारत ने 5 विकेट से 148 रन बनाकर मैच जीत लिया था. भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेट लिए जबकि विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने 35-35 रनों का योगदान दिया.
  • भारत-पाकिस्तान (4 सितंबर 2022)
    पाकिस्तान और भारत के बीच 4 सिंतबर 2022 को एशिया कप 2022 में मुकाबला खेला गया. इस मैच में भारत ने 181 रन बनाए. विराट कोहली ने 60 रनों की पारी खेली. पाकिस्तान ने मोहम्मद रिजावन के 71 और मोहम्मद नावाज के 42 रनों की बदौलत भारत को 5 विकेट से हरा दिया.
  • भारत-पाकिस्तान (23 अक्टूबर 2022)
    भारत और पाकिस्तान के बीच 23 अक्टूबर 2022 में टी20 वर्ल्ड कप के दौरान टक्कर हुई. इस मैच में पाकिस्तान ने शान मसूद 52 और इफ्तिखार अहमद 51 की बदौलत 159 रन बनाए. भारत ने विराट कोहली 82 और हार्दिक पांड्या 40 की बदौलत 4 विकेट से मैच जीत लिया.
  • भारत-पाकिस्तान (9 जून 2024)
    भारत और पाकिस्तान के बीच 9 जून 2024 को न्यूयॉर्क में टी20 वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला गया. भारत ने ऋषभ पंत 42 की मदद से 119 रन बनाए. जसप्रीत बुमराह के 3 और हार्दिक पांड्या के 2 विकेट के चलते भारत ने पाकिस्तान को 113 रनों पर रोक कर मुकाबला 6 रनों से जीत लिया.
  • भारत-पाकिस्तान (14 सितंबर 2025)
    भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा एशिया कप 2025 में लीग स्टेज का मैच 14 सिंतबर को खेला गया. इस मैच में पाकिस्तान ने साहिबजादा फरहान 40 और शाहीन अफरीदी के 33 की बदौलत 127 रन बनाए. भारत ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया और 7 विकेट से मैच जीत लिया. भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 3 विकेट हासिल किए.

भारत और पाकिस्तान के टी20 हेड टू हेड
भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 14 टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले गए हैं. इस दौरान इंडियन क्रिकेट टीम ने 11 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. तो वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सिर्फ 3 मैचों में जीत नसीब हुई है. इन आंकड़ों के हिसाब से भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे हैं.

ये खबर भी पढ़ें : मोहम्मद नबी ने जिस बॉलर को 5 बॉल पर मारे 5 छक्के, उसके पिता का मैच के दौरान निधन, अब आया रिएक्शन
