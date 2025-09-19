ETV Bharat / sports

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान रविवार को खेलेंगे मैच, पिछले 5 मुकाबलों में किसने मारी बाजी, जानें किस पर किसका पलड़ा भारी

हैदराबाद : भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एक बार फिर एशिया कप में मुकाबला खेला जाने वाला है. 19 सितंबर को दुबई में ये दोनों टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी, जहां सुपर-4 का अपना पहला मैच खेलेंगी. इससे पहले लीग स्टेज में यानी की 14 सितंबर को दोनों टीमों के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हाराया था और उनके खिलाड़ियों से हाथ भी नहीं मिलाया. अब इन दोनों टीमों के एक बार फिर टकराने से पहले हम आपको भारत-पाकिस्तान के बीच खेले गए पिछेल पांच मैचों के बारे में बताने वाले हैं.

भारत-पाकिस्तान के बीच पिछले 5 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत का पलड़ा भारी रहा है. भारत ने इस दौरान 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है. ऐसे में रविवार को होने वाले मुकाबले में भारत के पास एडवांटेज होगा.