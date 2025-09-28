ETV Bharat / sports

भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले फिर उठा विवाद, सूर्यकुमार यादव पर सलमान आगा का हैरतअंगेज बयान

इसके अलावा सूर्यकुमार यादव और हारिस रऊफ को भड़काऊ बयान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा दंडित किया गया था. इन सब बातों ने प्रतिद्वंद्विता को और गहरा कर दिया है लेकिन प्रतियोगिता में अब तक इन दोनों के बीच खेले गए दो मैचों में भारत ने विपक्षी टीम पर दबदबा बनाया है.

हैदराबाद : पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने उन खबरों पर प्रतिक्रिया दी है जिनमें दावा किया गया है कि, सूर्यकुमार यादव एशिया कप ट्रॉफी के साथ प्री-फाइनल कप्तान फोटोशूट में शामिल नहीं हुए. टूर्नामेंट में भारत-पाकिस्तान मैचों को लेकर पहले ही विवाद हो चुका है. भारतीय कप्तान टॉस के दौरान और मैच के बाद पारंपरिक हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था.

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, विपक्षी टीम जो चाहे कर सकती है, लेकिन हमारी टीम प्रोटोकॉल का पालन करेगी. रविवार के मैच से पहले पत्रकारों से बातचीत के दौरान आगा ने कहा, 'वे जो चाहें कर सकते हैं, हम सिर्फ प्रोटोकॉल का पालन करेंगे. बाकी उन पर निर्भर है. अगर वे आना चाहते हैं तो आएं,और अगर नहीं. हम कुछ नहीं कर सकते हैं.

पाकिस्तानी कप्तान ने आगे कहा कि टीम बाहरी शोरगुल को नज़रअंदाज़ कर रही है और पूरी तरह से फाइनल पर केंद्रित है. उन्होंने आगे कहा, 'हम उस पर ध्यान नहीं देते जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते. मीडिया की बातें, बाहरी शोरगुल हम उसे नजरअंदाज करते हैं. हमारा लक्ष्य एशिया कप है. हम यहां अच्छा क्रिकेट खेलने आए हैं और कल हमारा लक्ष्य फाइनल जीतना होगा'.

एशिया कप के फाइनल में पहली बार भारत बनाम पाकिस्तान

41 साल के इतिहास में पहली बार दोनों टीमें टूर्नामेंट के फाइनल में आमने-सामने होंगी. भारत ने अब तक इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को दो बार हराया है और उनका लक्ष्य तीसरी बार भी विरोधी टीम को हराना होगा. पाकिस्तान ने अब तक दो बार टूर्नामेंट जीता है और उनका लक्ष्य तीसरी बार भी भारतीय टीम को हराना होगा.