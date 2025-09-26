ETV Bharat / sports

एशिया कप: 41 साल में पहली बार होगा भारत-पाकिस्तान का फाइनल, 17वें संस्करण में 9वीं बार खिताब जीतने उतरेगी टीम

41 साल और 16 सीजन में पहली बार होगा ऐसा एशिया कप के इतिहास में यह पहली बार है जब दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी टीमें एशिया कप फाइनल में आमने-सामने होंगी. एशिया कप टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास और 16 सीजन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत और पाकिस्तान फाइनल में हों. 2025 का फाइनल टूर्नामेंट में भारत का 11वां फाइनल होगा. भारत 9वीं बार ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेगा. वहीं पाकिस्तान छठी बार फाइनल खेलेगा और तीसरी बार टूर्नामेंट जीतने की कोशिश करेगा.

हैदराबाद : एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. 28 सितंबर (रविवार) को दुबई में दोनों टीमों के बीच खिताबी मुकाबला होगा. भारत और पाकिस्तान दोनों ने सुपर-4 के अपने-अपने मैचों में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह पक्की की है. तो आइए इस खिताबी मुकाबले से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जानते हैं.

भारत और पाकिस्तान ने कब-कब जीता टूर्नामेंट

भारत ने 1984 में पहले सीजन के साथ-साथ 1988, 1990, 1995, 2010, 2016, 2018 और 2023 में एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है. तो वहीं पाकिस्तान ने 2000 और 2012 में एशिया कप की ट्रॉफी जीती है. अब 2025 में इनमें से किसी एक टीम के नाम एक और खिताब जुड़ जाएगा.

भारत का टी20 फॉर्मेट में दूसरा फाइनल

टी20 फॉर्मेट में दोनों टीमें दूसरी बार एशिया कप के फाइनल में खेलेंगी. भारत ने 2016 में टी20 एशिया कप जीता था. पाकिस्तान 2022 के फाइनल में श्रीलंका से हार गया था. अब पाकिस्तान पहली बार टी20 एशिया कप जीतने की कोशिश करेगा. वहीं भारत दूसरी बार एशिया कप टी20 का खिताब जीतने के लिए मैदान पर उतरेगा.

भारत-पाकिस्तान की एशिया कप 2025 में तीसरी टक्कर

एशिया कप 2025 में अब तक भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ दो बार खेल चुकी है. भारत ने लीग स्टेज मैच में 14 सितंबर को पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था. इसके बाद सुपर-4 में पाकिस्तान को भारत के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. अब इस एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान फाइनल में तीसरी बार भिड़ेंगे.

इस एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया. इसी वजह से विवाद उलझ गया और मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ी अजीबोगरीब तरीके से जश्न मनाते नजर आए. अब फाइनल में ये तकरार और आगे बढ़ सकती है.