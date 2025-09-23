ETV Bharat / sports

पाकिस्तानी प्लेयर साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ को इस भारतीय ने दिखाई औकात, गन सेलिब्रेशन पर दिया मुंहतोड़ जवाब

आपको बता दें कि भारत से फरहान ने अर्धशतक पूरा करने के बाद बंदूक चलाने का जश्न मनाया जबकि रऊफ दर्शकों की ओर छह उंगलियां दिखाते हुए नजर आए. उनके इस इशारे की आलोचना जमकर हो रही है. अब इस कड़ी में आकाश चोपड़ा भी आ गए हैं.

अब इस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों की उनकी असली जगह दिखा दी है. आकाश चोपड़ा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

हैदराबाद : भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का मुकाबला काफी विवादास्पद रहा क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों साहिबजादा फरहान और हैरिस रउफ ने मैदान पर भारतीय टीम के खिलाफ काफी ज्यादा विवादास्पद तरीके से जश्न मनाया.

आकाश चोपड़ा ने वीडियो में कहा, '129 के स्ट्राइक रेट के साथ यह जश्न? पिछली बार भारत के खिलाफ आप एक गेंद भी नहीं चला पाए थे और अब स्ट्राइक रेट सिर्फ 129 है. दुनिया राफेल उड़ा रही है और आप पतंग उड़ा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं'.

रऊफ हाथ से एक विमान के उड़ान भरने और उतरने का इशारा करते हुए देखे गए थे. इस पर चोपड़ा ने कहा, 'हैरिस का विमान उड़ान भरता है और गिर जाता है. मेलबर्न में सभी ने एक ही सवाल पूछा था क्या वह पक्षी है या विमान? और फिर वह विमान उतरा कहाँ? साइट स्क्रीन के पास, जब कोहली ने वह शानदार शॉट लगाया था. आपको याद ही होगा'.

आकाश ने रऊफ को लिया आढ़े हाथों

इसके बाद में रऊफ ने दर्शकों को 6-0 का इशारा किया, जिस पर चोपड़ा ने कहा, 'ये 6-0 नहीं है. यार, अपना गणित सुधारो! असल में ये 7-0 है! क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 7 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच जीते हैं. अगर आप 8-0 भी कहें तो ठीक रहेगा क्योंकि आईसीसी वनडे विश्व कप के मैचों में भारत-8, पाकिस्तान-0 होता है. शुक्र है कि इस मैच का टीवी पर सीधा प्रसारण हो रहा था, वरना आप इसमें भी जीत का दावा कर देते'.