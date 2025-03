ETV Bharat / sports

IND vs NZ: भारत की निगाहें 2 साल में दूसरी ICC ट्रॉफी जीतने पर, न्यूजीलैंड चाहेगा 25 साल का सूखा खत्म करना - INDIA VS NEW ZEALAND MATCH PREVIEW

भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच प्रीव्यू ( IANS Photo )

By ETV Bharat Sports Team Published : Mar 8, 2025, 6:17 PM IST

नई दिल्ली: भारत को 2017 में फाइनल में पहुंचने के बाद भी चैंपियंस ट्रॉफी में सफलता का स्वाद चखने में 12 साल लग गए हैं. प्रतिद्वंद्वी न्यूजीलैंड 25 साल से ट्रॉफी के बिना है. अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच रविवार मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा. ग्रुप स्टेज और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जैसी सभी शीर्ष टीमों को हराने के बाद रोहित शर्मा के लड़के घरेलू माहौल में फाइनल में पहुंचने के लिए उत्सुक होंगे. फाइनल से बमुश्किल 24 घंटे पहले, दोनों टीमें संतुलित और कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार दिखती हैं. भारत की बल्लेबाजी शानदार दिख रही है, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा खुद अगुआई कर रहे हैं, साथ ही युवा खिलाड़ी शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या भी बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक के कुशल मार्गदर्शन में किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए अच्छी फॉर्म में हैं. गेंदबाजी की बात करें तो वापसी करने वाले मोहम्मद शमी (4 मैचों में 8 विकेट) जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में पूरी तरह से आक्रमण की अगुवाई कर रहे हैं, जबकि स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं. पटेल का एक वास्तविक ऑलराउंडर के रूप में उभरना मौजूदा प्रतियोगिता और आगे भी टीम इंडिया के लिए फायदेमंद है. एकमात्र ऐसा फैसला जिसके लिए मुख्य कोच गौतम गंभीर की अगुवाई वाली टीम प्रबंधन ने आलोचना की, वह है केएल राहुल को नंबर 6 पर खिलाना और ऋषभ पंत जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी को सफेद गेंद के खेल से बाहर करना. याद करें कि 22 साल पहले, भारत के सबसे भरोसेमंद टेस्ट बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने सौरव गांगुली की अगुआई वाली तत्कालीन टीम इंडिया का संतुलन बनाए रखने के बहाने बड़े दस्ताने पहने और स्टंप के पीछे खड़े रहे. टीम प्रबंधन ने यह फैसला तब लिया जब महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गज खिलाड़ी ने डेब्यू तक नहीं किया था और दिनेश कार्तिक और पार्थिव पटेल को खिलाया नहीं गया था. 2025 में गौतम गंभीर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने फिर वही कारनामा किया है, जिसमें ऋषभ पंत को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया है और केएल राहुल को विकेटकीपर की जिम्मेदारी सौंपी गई है. 22 साल पहले लिया गया फैसला टीम इंडिया के लिए कारगर रहा, लेकिन क्या मौजूदा हालात में यह कारगर साबित हुआ है? गंभीर के साहसिक फैसले का आकलन करने के लिए हमें कुछ और समय चाहिए. विराट कोहली के बाद भारतीय क्रिकेट में अगला बड़ा नाम माने जाने के बाद भी ऋषभ पंत के बेंच पर बैठे रहने से सवाल उठने लगे हैं. इसके अलावा, केएल राहुल जैसे बल्लेबाज का नंबर 6 पर आना भी पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दीप दासगुप्ता के लिए समझ से परे है.

पूर्व भारतीय विकेटकीपर और कमेंटेटर दीप दासगुप्ता ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा, 'केएल राहुल नंबर 6 पर आने के लिए बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं. मैं उन्हें ऊपरी क्रम में देखना चाहूंगा. ऋषभ पंत का टीम में न होना भी परेशान करता है'. दासगुप्ता ने बिना किसी लाग-लपेट के कहा, 'ऋषभ पंत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है कि उन्हें इस तरह से टीम से बाहर किया जाए. लेकिन उन्हें टीम में कैसे शामिल किया जाए, यह चयनकर्ताओं का सिरदर्द है, मेरा नहीं'. इसके विपरीत, कीवी टीम टूर्नामेंट के हाइब्रिड मॉडल के कारण रावलपिंडी से दुबई, दुबई से लाहौर और फिर लाहौर से दुबई तक चक्कर लगाने के बाद थकी हुई है. सबसे सफल तेज गेंदबाज मैट हेनरी (चार मैचों में 10 विकेट) ले चुके हैं. ब्लैक कैप्स रविवार को उन्हें खेलने के लिए बेताब होंगे. दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के रासी वैन डेर डुसेन को आउट करने के लिए कैच लेते समय हेनरी को कंधे में चोट लग गई थी. बल्लेबाजी के मोर्चे पर, ब्लैक कैप्स भी काफी संतुलित दिख रही है, जिसमें रचिन रवींद्र (4 मैचों में 226 रन), टॉम लैथम (4 मैचों में 191 रन) और विल यंग (4 मैचों में 150 रन) बेहतरीन फॉर्म में हैं और टूर्नामेंट के लिए बल्लेबाजी सूची में शीर्ष पर हैं. पूर्व कप्तान केन विलियमसन को भी बड़े मंच पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. हालांकि, भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही रविवार को अपना काम पूरा करने के लिए तैयार हैं और रविवार को होने वाले फाइनल मुकाबले से पहले वे शनिवार को वैकल्पिक प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं. 23 फरवरी को भारत-पाकिस्तान के बीच हुए मैच में इसी 22 गज की दूरी पर पिच का इस्तेमाल किया गया था. अगर विकेट 23 फरवरी को जिस तरह से रहा, वैसा ही रहा तो दोनों टीमों के लिए स्पिनरों की भूमिका बड़ी होगी. इस विभाग में भारत का पलड़ा थोड़ा भारी है, क्योंकि चक्रवर्ती, जडेजा, अक्षर और कुलदीप के पास कीवी टीम को मात देने के लिए क्लास और फॉर्म है. न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्टीड के पास केवल मिशेल सेंटनर, माइकल ब्रेसवेल, रचिन रवींद्र और पार्ट-टाइमर ग्लेन फिलिप्स पर ही दांव लगाने के लिए विकल्प होंगे. हालांकि, रविवार को दोनों टीमों के पास विरोधियों को चौंकाने के लिए सरप्राइज देने के लिए पर्याप्त साधन होने के कारण गणित गड़बड़ा सकता है, जो भी हो पूरे महाद्वीप में क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह एक धमाकेदार मुकाबला होगा. यह क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक धमाकेदार मुकाबला निश्चित रूप से तय है. भारत और न्यूजीलैंड की टीमें: भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट कीपर), हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, ऋषभ पंत. न्यूजीलैंड: विल यंग, ​​रचिन रवींद्र, केन विलियमसन, डेरिल मिशेल, टॉम लैथम (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, काइल जैमीसन, विलियम ओ'रुरके, नाथन स्मिथ, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी. ये खबर भी पढ़ें : क्या बारिश की भेंट चढ़ जाएगा भारत-न्यूजीलैंड फाइनल, अगर दुबई में छाए बादल तो किसे मिलेगा फायदा?