IND vs ENG: करुण नायर ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी, भारत ने पहले दिन बनाए 206 रन - INDIA VS ENGLAND 5TH TEST DAY 1

शुभमन गिल और साई सुदर्शन बारिश से बचते हुए ( AP )

By ETV Bharat Sports Team Published : August 1, 2025 at 9:11 AM IST | Updated : August 1, 2025 at 9:28 AM IST 3 Min Read

लंदन : भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के द ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का अंतिम मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच के पहले दिन इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. इस टेस्ट का पहला दिन बारिश से बाधित रहा, जहां टीम इंडिया ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 64 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 206 रन बनाए. पहले सेशन में भारत ने गंवाए 2 विकेट भारत के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की. टीम को पहला झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा. वो 9 बॉल में 2 रन बनाकर गस एटकिंसन की बॉल पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए. राहुल और जायसवाल मिलकर पहले विकेट के लिए सिर्फ 10 रन जोड़ पाए. इसके दिन भारत ने पहले सेशन में दूसरा विकेट केएल राहुल के रूप में गंवा दिया. राहुल 40 बॉल में 1 चौके की सहायता की बदौलत सिर्फ 14 रन बना पाए. इस मैच में 23 ओवर के बाद बारिश ने दस्तक दे दी. इसके बाद खेल रोक दिया गया और लंच साथ में ही ले लिया गया. खेल फिर जाकर भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे शुरू हुआ और सिर्फ 6 ओवर का खेल हो पाया और दोबारा बारिश के चलते खेल को रोक दिया गया. भारत-इंग्लैंड टेस्ट के पहले दिन हुई बारिश (AP)

दूसरे सेशन में गंवाया भारत ने कप्तान का विकेट भारत को दूसरे सेशन में दिन का सबसे बड़ा झटका कप्तान शुभमन गिल के रूप में लगा. गिल 35 बॉल में 4 चौकों की मदद से 21 रन बनाकर खेल रहे थे. वो पिच पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे लेकिन फिर वो 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर रन आउट होकर पवेलियन लौट गए. उन्हें गस एटकिंसन ने अपने ही गेंद पर थ्रो कर रन आउट कर दिया. दूसरे सेशन में बारिश आने तक भारत ने 29 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 85 रन बना लिए थे. साई सुदर्शन 28 और करुण नायर 0* क्रीज पर बने हुए थे. तीसरे सेशन में भारत को लगे 3 घटके इसके बाद खेल बारिश के चलते शुरू नहीं हो पाया और टी ब्रेक भी ले लिया गया. बारिश जब रुक गई तो भारतीय समयानुसार रात 9:15 बजे से खेल दोबारा शुरू हुआ और सुदर्शन-नायर ने तीसरे सेशन की शुरुआत की. इसे सेशन में भान ने साई सुदर्शन 38, रविंद्र जडेजा 9 और ध्रु जुरेल 19 के रूप में विकेट गंवाए. करुण नायर ने लगाया अर्धशतक भारत की ओर से करुण नायर ने अर्धशतक लगाया. उन्होंने 98 बॉल में 8 चौकों के साथ 52* रन बना चुके हैं. उनके साथ वाशिंगटन सुंदर 19 दिन का खेल खत्म होने तक बल्लेबाजी कर रहे हैं. आज दूसरे दिन भारत के लिए करुण नायर और सुंदर अहम साबित होने वाले हैं. ये खबर भी पढ़ें : वो भारतीय कप्तान जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में हार गए सभी टॉस, लिस्ट में शामिल हैं ये 4 बड़े नाम

Last Updated : August 1, 2025 at 9:28 AM IST