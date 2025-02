ETV Bharat / sports

भारत या बांग्लादेश वनडे में कौन है किस पर भारी, जानिए चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों के हेड टू हेड आंकड़े - IND VS BAN HEAD TO HEAD IN ODI

रोहित शर्मा और नजमुल हुसैन शांतो ( IANS Photo )

By ETV Bharat Sports Team Published : Feb 19, 2025, 3:25 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश के साथ मुकाबले से करने वाली है. भारत और बांग्लादेश के बीच गुरुवार यानी 20 फरवरी को आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी के 9वें संस्करण का दूसरा मैच खेला जाएगा. यह मैच दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 2:30 बजे से होगा, जबकि टॉस 2 बजे होगा. तो इस मैच से पहले आइए भारत और बांग्लादेश के वनडे क्रिकेट में हेड टू हेड आंकड़े जानते हैं. भारत और बांग्लादेश हेड टू हेड आंकड़े

भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच अब तक अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में कुल 41 मैच खेले गए हैं. इस दौरान भारत ने 32 वनडे मैचों में जीत हासिल की है, जबकि बांग्लादेश की टीम भारत के खिलाफ सिर्फ 8 वनडे मैचों में जीत दर्ज कर पाई है. इन दोनों टीमों के बीच एक मैच बेनतीजा रहा है. रोहित शर्मा और नजमुल हुसैन शांतो (IANS Photo) चैंपियंस ट्रॉफी में भारत- बांग्लादेश की टक्कर

बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी की तो इन दोनों टीमों ने टूर्नामेंट के 27 सालों के इतिहास में सिर्फ एक बार ही एक दूसरे का आमना-सामना किया है. इस दौरान भारत ने बांग्लादेश को पर जीत दर्ज की थी. इन दोनों टीमों की टक्कर चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के सेमीफाइनल में हुई थी, जिसे जीतकर भारत ने फाइनल में जगह बनाई थी.

इस मैच में बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 264/7 रन बनाए थे. भारत ने 265/1 बनाकर 9 विकेट से जीत दर्ज कर फाइनल में एंट्री मारी थी. इस मैच में रोहित शर्मा ने नाबाद 123 और विराट कोहली ने नाबाद 96 रनों की पारी खेली थी. यह चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में दूसरी बार है, जब भारत और बांग्लादेश की टक्कर होने वाली है. भारत बनाम बांग्लादेश (IANS Photo) भारत और बांग्लादेश की संभावित प्लेइंग-11 भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट कीपर), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह. बांग्लादेश: सौम्या सरकार, तंजीद हसन, नजमुल हुसैन शांतो (कप्तान), मुशफिकुर रहीम, महमुदुल्लाह, मेहदी हसन मिराज, तौहीद हृदॉय तस्कीन अहमद, तंजीम हसन साकिब, नाहिद राणा, मुस्तफिजुर रहमान. ये खबर भी पढ़ें : 8 साल बाद Champions Trophy का आज से आगाज, जानिए टूर्नामेंट से जुड़ी हर छोटी-बड़ी डिटेल्स