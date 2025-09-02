ETV Bharat / sports

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले टीम को लगा बड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी चोट के चलते हुआ बाहर - INDIA VS AUSTRALIA

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली वनडे और टी20 सीरीज से पहले स्टार खिलाड़ी चोट के कारण बाहर हो गया है.

India vs Australia
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 2, 2025 at 10:15 AM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम 19 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलने वाली हैं. उससे पहले टीम इंडिया के फैंस के लिए एक राहत की खबर आई है, जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के फैंस के लिए किसी बुरी खबर की तरह है.

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के चैंपियन कप्तान और स्टार तेज गेंदबाज पैट कमिंस चोटिल हो गए हैं, जिसके चलते वो भारत के खिलाफ होने वाली वनडे और टी20 सीरीज में नहीं खेलते हुए नजर आएंगे. भारतीय टीम के लिए कमिंस का उनके खिलाफ इस होम सीरीज में न खेलना राहत की बात होगी.

टीम इंडिया के खिलाफ सीरीज से पैट कमिंस बाहर

पैट कमिंस के रिकॉर्ड्स भारत के खिलाफ काफी शानदार हैं, ऐसे में उनका बाहर होना टीम के लिए बड़ा झटका साबित होगा. इसके अलावा कमिंस के एशेज सीरीज से भी बाहर होने पर भी खतरा मंडरा रहा है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आज पुष्टि की है कि कमिंस न्यूजीलैंड या भारत के खिलाफ आगामी किसी भी सीमित ओवरों के मैच में नहीं खेलेंगे क्योंकि पीठ के निचले हिस्से में दर्द के कारण बाहर हो गए हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों में 95.1 ओवर गेंदबाजी करने के बाद 32 वर्षीय कमिंस को पीठ दर्द का अनुभव हुआ, जिसके बाद मेडिकल स्कैन में काठ की हड्डी में खिंचाव का पता चला, जिसके बारे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि एशेज से पहले इसके और प्रबंधन की आवश्यकता होगी. वो कैरिबियन टीम और दक्षिण अफ्रीका के साथ सीमित ओवर क्रिकेट से भी बाहर हो गए थे.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बयान में कहा गया है कि, 'कमिंस को भारत या न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों की सीरीज के लिए नहीं चुना जाएगा और वह अपनी पुनर्वास योजना जारी रखेंगे और गेंदबाजी में वापसी करेंगे, जिसका फैसला उनकी एशेज की तैयारी के हिस्से के रूप में किया जाएगा'.

कमिंस की इस चोट को स्ट्रेस फ्रैक्चर नहीं कहा गया है लेकिन अब डॉक्टरों को यह तय करना होगा कि क्या कमिंस की पीठ एशेज सीरीज तक टिक पाएगी, जिसमें सात हफ्तों में पांच टेस्ट मैच खेले जाने हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए शानदार प्रदर्शन अब तक किया है.

पैट कमिंस का करियर

कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 71 टेस्ट मैच में 309 विकेट लिए हैं. उनके नाम 90 मैच 143 विकेट दर्ज हैं. टी20 क्रिकेट में कमिंस के नाम 57 मैचों में 66 विकेट मौजूद हैं. उन्होंने टेस्ट में 1548, वनडे में 537 और टी20 में 158 रन बनाए हैं.

ये खबर भी पढ़ें : मिचेल स्टार्क ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, जानिए क्या रही रिटायरमेंट लेने की वजह?

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम 19 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलने वाली हैं. उससे पहले टीम इंडिया के फैंस के लिए एक राहत की खबर आई है, जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के फैंस के लिए किसी बुरी खबर की तरह है.

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के चैंपियन कप्तान और स्टार तेज गेंदबाज पैट कमिंस चोटिल हो गए हैं, जिसके चलते वो भारत के खिलाफ होने वाली वनडे और टी20 सीरीज में नहीं खेलते हुए नजर आएंगे. भारतीय टीम के लिए कमिंस का उनके खिलाफ इस होम सीरीज में न खेलना राहत की बात होगी.

टीम इंडिया के खिलाफ सीरीज से पैट कमिंस बाहर

पैट कमिंस के रिकॉर्ड्स भारत के खिलाफ काफी शानदार हैं, ऐसे में उनका बाहर होना टीम के लिए बड़ा झटका साबित होगा. इसके अलावा कमिंस के एशेज सीरीज से भी बाहर होने पर भी खतरा मंडरा रहा है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आज पुष्टि की है कि कमिंस न्यूजीलैंड या भारत के खिलाफ आगामी किसी भी सीमित ओवरों के मैच में नहीं खेलेंगे क्योंकि पीठ के निचले हिस्से में दर्द के कारण बाहर हो गए हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों में 95.1 ओवर गेंदबाजी करने के बाद 32 वर्षीय कमिंस को पीठ दर्द का अनुभव हुआ, जिसके बाद मेडिकल स्कैन में काठ की हड्डी में खिंचाव का पता चला, जिसके बारे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि एशेज से पहले इसके और प्रबंधन की आवश्यकता होगी. वो कैरिबियन टीम और दक्षिण अफ्रीका के साथ सीमित ओवर क्रिकेट से भी बाहर हो गए थे.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बयान में कहा गया है कि, 'कमिंस को भारत या न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों की सीरीज के लिए नहीं चुना जाएगा और वह अपनी पुनर्वास योजना जारी रखेंगे और गेंदबाजी में वापसी करेंगे, जिसका फैसला उनकी एशेज की तैयारी के हिस्से के रूप में किया जाएगा'.

कमिंस की इस चोट को स्ट्रेस फ्रैक्चर नहीं कहा गया है लेकिन अब डॉक्टरों को यह तय करना होगा कि क्या कमिंस की पीठ एशेज सीरीज तक टिक पाएगी, जिसमें सात हफ्तों में पांच टेस्ट मैच खेले जाने हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए शानदार प्रदर्शन अब तक किया है.

पैट कमिंस का करियर

कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 71 टेस्ट मैच में 309 विकेट लिए हैं. उनके नाम 90 मैच 143 विकेट दर्ज हैं. टी20 क्रिकेट में कमिंस के नाम 57 मैचों में 66 विकेट मौजूद हैं. उन्होंने टेस्ट में 1548, वनडे में 537 और टी20 में 158 रन बनाए हैं.

ये खबर भी पढ़ें : मिचेल स्टार्क ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, जानिए क्या रही रिटायरमेंट लेने की वजह?

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS AUSPAT CUMMINSPAT CUMMINS MISS INDIA SERIESAUSTRALIA CRICKET TEAMINDIA VS AUSTRALIA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

SCO Summit 2025: तियानजिन घोषणापत्र में भारत के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' मंत्र की गूंज

संजू सैमसन ने एशिया कप से पहले उड़ाया गर्दा, फिर खेली तूफानी पारी, कप्तान और कोच की बढ़ाई चिंता

'कपड़े चमकाएगा, मच्छरों को भी मार भगाएगा', IIT Delhi ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट, जानिए कैसे करता है काम

तीन दशक बाद नए अवतार में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी Double Decker बसें, जानिए क्या है खासियत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.