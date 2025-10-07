ETV Bharat / sports

श्रेयस अय्यर को मिली भारतीय क्रिकेट टीम की उपकप्तानी, तो पूर्व क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान

श्रेयस अय्यर ( ANI )

Published : October 7, 2025 at 7:04 PM IST

हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज खेली जाने वाली है. भारतीय टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने वाली है. इस सीरीज के लिए टीम में श्रेयस अय्यर को उपकप्तान की भूमिका दी गई है, जबकि शुभमन गिल को टीम का कप्तान बनाया गया है. अब अय्यर को उपकप्तान बनाए जाने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपने प्रतिक्रिया दी है. हरभजन ने अय्यर के चयन पर दिया बड़ा बयान

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा, 'श्रेयस अय्यर उन खिलाड़ियों में से एक हैं जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं लेकिन उन्हें शायद ही कभी इसका इनाम मिलता है. वह बहुत ज्यादा श्रेय लेने वाले खिलाड़ी नहीं हैं. मैं श्रेयस अय्यर के मामले में चयनकर्ताओं द्वारा लिए गए फैसले से खुश हूं. वह भारतीय वनडे टीम में खेलने के पूरे हकदार हैं'. हरभजन सिंह (ANI)