श्रेयस अय्यर को मिली भारतीय क्रिकेट टीम की उपकप्तानी, तो पूर्व क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान
श्रेयस अय्यर को भारतीय क्रिकेट टीम में चुना गया है और उप-कप्तान बनाए जाने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने खुशी जताई है.
Published : October 7, 2025 at 7:04 PM IST
हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज खेली जाने वाली है. भारतीय टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने वाली है. इस सीरीज के लिए टीम में श्रेयस अय्यर को उपकप्तान की भूमिका दी गई है, जबकि शुभमन गिल को टीम का कप्तान बनाया गया है. अब अय्यर को उपकप्तान बनाए जाने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपने प्रतिक्रिया दी है.
हरभजन ने अय्यर के चयन पर दिया बड़ा बयान
टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा, 'श्रेयस अय्यर उन खिलाड़ियों में से एक हैं जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं लेकिन उन्हें शायद ही कभी इसका इनाम मिलता है. वह बहुत ज्यादा श्रेय लेने वाले खिलाड़ी नहीं हैं. मैं श्रेयस अय्यर के मामले में चयनकर्ताओं द्वारा लिए गए फैसले से खुश हूं. वह भारतीय वनडे टीम में खेलने के पूरे हकदार हैं'.
हरभजन सिंह ने कहा कि, 'अय्यर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विपक्षी टीम पर दबाव बना सकते हैं. जब वह फॉर्म में होते हैं, तो टीम के अन्य खिलाड़ियों का काम आसान कर देते हैं. मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि वह शुभमन गिल के साथ टीम इंडिया का नेतृत्व कैसे करते हैं'.
श्रेयस अय्यर का शानदार करियर
अय्यर ने अब तक टीम इंडिया के लिए 70 वनडे मैचों में 2,845 रन बनाए हैं. इसमें 5 शतक और 22 अर्द्धशतक शामिल हैं. इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 128* है. उन्होंने 14 टेस्ट मैचों में 811 रन बनाए हैं. इसमें 1 शतक और 5 अर्द्धशतक शामिल हैं. उन्होंने 51 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 1,104 रन बनाए हैं, जिनमें 8 अर्द्धशतक शामिल हैं. इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 74* है.
ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत का वनडे स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रदीप कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल.