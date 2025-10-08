ETV Bharat / sports

ऑस्ट्रेलिया में बजा भारत का डंका, अंडर-19 टीम ने किया कंगारुओं को सूपड़ा-साफ, दो दिन में जीता टेस्ट मैच

भारत अंडर-19 ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ 4 दिन का यूथ टेस्ट 2 दिन में जीतकर सीरीज पर 2-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है.

वैभव सूर्यवंशी (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 8, 2025 at 1:53 PM IST

हैदराबाद : वैभव सूर्यवंशी और आयुष मात्रे जैसे यंग स्टार से भरी भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में अपने नाम का डंका बजा दिया है. टीम ने 2 टेस्ट मैचों की यूथ सीरीज को 2-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है. इस सीरीज का दूसरा मैच भारत ने 2 दिन में ही खत्म कर दिया और 7 विकेट से जीत लिया.

ऑस्ट्रेलिया में बजा भारत अंडर-19 टीम का डंका
दरअसल भारत की अंडर-19 टीम ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के साथ 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों के दौरे पर गई थी. भारत ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-0 से जीत लिया है, इससे पहले भारत अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम को तीन वनडे मैचों की सीरीज में 3-0 से हराकर क्लीन स्वीप किया था. भारत अंडर-19 टीम ने पहला टेस्ट मैच पारी और 58 रनों से जीता था. अब दूसरे टेस्ट को भारत ने 7 विकेट से जीत लिया है. इससे पहले, पहले वनडे को 7 विकेट, दूसरे वनडे को 51 रन और तीसरे वनडे को 167 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम किया था.

इन भारतीय खिलाड़ियों ने बिखेरा जलवा
इस दौरे पर भारत के कई खिलाड़ियों ने अपना जलवा बिखेरा और टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया. भारत के लिए वनडे में वेदांत त्रिवेदी ने 2 अर्धशतकों के साथ 173, अभिज्ञान कुंडू ने 2 अर्धशतकों के साथ 158 और वैभव सूर्यवंशी ने 1 अर्धशतक के साथ 124 रन बनाए. जबकि कनिष्क चौहान ने 6 और खिलन पटेल ने 5 विकेट हासिल किए. टेस्ट में वेदांत त्रिवेदी ने 1 शतक के सथा 198 और वैभव सूर्यवंशी ने 1 शतक के साथ 133 रन बनाए, जबकि दीपेश देवेंद्रन ने 10 और खिलन पटेल ने 8 विकेट अपने ना किए.

कैसा रहा मैच का हाल
बता दें कि, भारत की अंडर-19 टीम ने बुधवार को मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ दूसरे यूथ टेस्ट में दूसरे दिन सात विकेट से जीत हासिल कर चार दिवसीय मैच अपने नाम कर लिया. ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 43.3 ओवर में 135 रनों पर ढेर हो गई. भारत हेनिल और खिलन की पटेल जोड़ी ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि उद्धव मोहन और दीपेश देवेंद्रन ने क्रमशः दो और एक विकेट लिए.

भारत की बल्लेबाजी भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और 51.4 ओवर में 171 रन पर ऑलआउट हो गई, जिसमें केसी बार्टन ने चार विकेट लिए. भारतीय टीम दूसरी पारी शुरू करने से पहले केवल 36 रनों की बढ़त ही हासिल कर पाई. मेजबान टीम दूसरी पारी में स्कोर बोर्ड में केवल 116 रन ही जोड़ पाई. भारत ने जीत के लिए 81 रनों के लक्ष्य को हासिल कर जीत दर्ज कर ली.

