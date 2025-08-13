हैदराबाद: भारतीय ओलंपिक संघ ने 13 अगस्त को एक विशेष आम बैठक (SGM) में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली को मंजूरी दे दी है. यह घटनाक्रम 31 अगस्त की समय सीमा से पहले हुआ, क्योंकि बोली के लिए दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है.

राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षा को अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी के रूप में देखा जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई मौकों पर कहा है कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी करना चाहता है. इसलिए, देश के पास प्रमुख खेल आयोजनों का एक सत्यापित इतिहास होना आवश्यक है.

किस शहर को मिल सकती है कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी

भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अहमदाबाद को मेजबान शहर बनाने का प्रस्ताव पहले ही जमा कर चुका है. लेकिन देश को 31 अगस्त की समय सीमा से पहले अंतिम बोली जमा करनी होगी. आईओए अध्यक्ष पीटी उषा ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि दिल्ली और भुवनेश्वर पर भी विचार किया जाएगा.

पीटी उषा ने आधे घंटे से ज्यादा चली विशेष आम बैठक के बाद कहा, 'मुझे खुशी है कि सभी एक साथ हैं, और यह सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय है, और हमारी तैयारियां आगे बढ़ेगी. हम अभी यह नहीं कह सकते कि अहमदाबाद मेजबान शहर होगा या नहीं. हमारे पास भुवनेश्वर और दिल्ली में भी अच्छी सुविधाएं हैं.'

राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहां होगा?

बता दें कि हर चार साल बाद होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का अगला आयोजन 2026 में ग्लासगो, स्कॉटलैंड में होगा. उसके बाद ये खेल 2030 में होगा. अगर हमें 2030 में राष्ट्रमंडल खेल भारत की मेजबानी में होता है, तो यह 2010 के बाद दूसरी बार होगा.

आईओए के संयुक्त सचिव कल्याण चौबे ने कहा, 'योजना यह है कि हमारे सभी पदक विजेता खेल जैसे निशानेबाजी, तीरंदाजी, कुश्ती आदि आयोजित किए जाएं. कबड्डी और खो-खो जैसे हमारे पारंपरिक खेल भी इसमें शामिल होने चाहिए.'