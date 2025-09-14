ETV Bharat / sports

भारत-पाकिस्तान मैच बॉयकॉट: पहलगाम पीड़ितों के परिवार ने जताया दुख, पीएम मोदी से सवाल पूछते हुए मां का छलका दर्द

भारतीय क्रिकेट टीम ( ANI PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 14, 2025 at 10:33 AM IST 3 Min Read

भावनगर (गुजरात): अगर आप मैच खेलना चाहते हैं, तो मेरे 16 साल के भाई को वापस ले आइए, जिसे इतनी सारी गोलियां लगी थीं. इस साल की शुरुआत में पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले में अपने पिता और भाई को खोने वाले युवा सावन परमार के ये शब्द भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर पीड़ितों के परिवारों की निराशा और गुस्से को दर्शाते हैं. भारत-पाकिस्तान मैच बॉयकॉट भारत-पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें आज दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे एशिया कप 2025 में आमने-सामने होंगी. हालांकि, पीड़ितों के परिवार वालों ने मैच की अनुमति देने के लिए सरकार की आलोचना की है और कहा है कि वे इस फैसले से बहुत परेशान हैं. पहलगाम पीड़ितों के परिवार ने जताया दुख गुजरात के भावनगर निवासी सावन ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब "बेकार" लग रहा है. उन्होंने एएनआई को बताया, 'जब हमें पता चला कि भारत बनाम पाकिस्तान मैच आयोजित किया जा रहा है, तो हम बहुत परेशान हो गए. पाकिस्तान से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रहना चाहिए. अगर आप मैच खेलना चाहते हैं, तो मेरे 16 साल के भाई को वापस ले आइए, जिसे इतनी गोलियां लगीं. ऑपरेशन सिंदूर अब बेकार लगता है.