भारत-पाक क्रिकेट मैच पर शहीद मनीष के परिजनों ने जताया विरोध, कहा- 'यह निंदनीय है..इसे नहीं होना चाहिए'

दुबई में भारत-पाकिस्तान मैच से पहले शहीद आईबी अधिकारी मनीष के परिवार ने विरोध जताया. कहा- पाकिस्तान के साथ खेलना शहादत का अपमान है.

शहीद आईबी अधिकारी मनीष रंजन के पिरजन
शहीद आईबी अधिकारी मनीष रंजन के पिरजन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 14, 2025 at 4:00 PM IST

3 Min Read
रोहतास : भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप क्रिकेट 2025 का हाईवोल्टेज मुकाबला रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच को लेकर जहां क्रिकेट फैंस में रोमांच है वहीं देशभर में विरोध की लहर भी तेज हो गई है. कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ खेल संबंध खत्म करने की मांग उठ रही है.

पहलगाम आतंकी हमले का जख्म ताजा : हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में कई लोग शहीद हो गए थे. इसी हमले में बिहार के रोहतास जिले के गौरक्षणी निवासी आईबी अधिकारी मनीष ने भी अपनी जान गंवाई थी. परिवार और स्थानीय लोग इस हमले को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का हिस्सा मानते हुए क्रिकेट मैच का कड़ा विरोध कर रहे हैं.

पहलगाम हमले में शहीद आईबी अधिकारी मनीष रंजन
पहलगाम हमले में शहीद आईबी अधिकारी मनीष रंजन (ETV Bharat)

शहीद मनीष का परिवार आहत : शहीद मनीष के चाचा आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि भारत-पाकिस्तान मैच आयोजित करना शहादत का अपमान है. उनका कहना है कि उनके भतीजे की जान देश की रक्षा करते हुए गई और अब उसी पाकिस्तान के साथ खेल संबंध जारी रखना बेहद पीड़ादायक है. उन्होंने भावुक होकर कहा कि उनके पास इस पर कुछ कहने के लिए शब्द नहीं हैं, लेकिन दिल में गहरी पीड़ा है.

''भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर मेरे पास कहने को शब्द नहीं है. मेरा मन दुखी है. पहलगाम में आतंकी हमले में मेरे भतीजे की जान चली गई थी . उस समय पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसकी पूरे देश में प्रशंसा हुई थी. लेकिन अब जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच मैच कराया जा रहा है, यह काफी निंदनीय है, यह होना नहीं चाहिए.''-आलोक प्रियदर्शी, शहीद मनीष रंजन के चाचा

‘ऑपरेशन सिंदूर’ की साहसिक भावना को पहुंचेगी ठेस' : पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया गया था. इस ऑपरेशन को देशभर में सराहा गया था. आलोक प्रियदर्शी कहते हैं कि जब देश ने आतंकियों को कड़ा जवाब दिया था तो अब पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के साथ क्रिकेट खेलना उस साहसिक कार्रवाई की भावना को ठेस पहुंचाता है.

आतंकी देश को कड़ा संदेश देने की मांग : शहीद मनीष के परिजनों का कहना है कि पाकिस्तान जैसे देश से किसी भी स्तर पर संबंध नहीं रखने चाहिए. चाहे खेल हो या व्यापार, किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होना चाहिए. उन्होंने केंद्र सरकार और खेल प्राधिकरणों से अपील की है कि इस मैच को रोका जाए और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया जाए.

कौन थे मनीष रंजन : मनीष रंजन बिहार के रहने वाले थे और हैदराबाद में खुफिया ब्यूरो (IB) के सेक्शन ऑफिसर के रूप में तैनात थे. 22 अप्रैल 2025 को वे छुट्टी मनाने पहलगाम अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ गए हुए थे. उस समय आतंकियों ने उनपर गोली चलाई. घटना के समय उन्हें सिर में गोली मारी गई, इस हमले में वो शहीद हो गए.

