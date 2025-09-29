ETV Bharat / sports

घनघोर बेइज्जती! पाकिस्तान हर मोड़ पर भारत से हुआ शर्मसार, जानिए एशिया कप से जुड़े सभी बड़े विवाद

2 - भारत-पाकिस्तान नो हैंडशेक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का पहला मैच लीग स्टेज में 14 सितंबर को खेला गया. इस मैच में भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से टॉस पर हाथ नहीं मिलाया. मैच जीतने के बाद भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलने से मना कर दिया, जिसके बाद विवाद फिर से शुरू हो गया.

1 - भारत से छीन एशिया कप 2025 की मेजबानी एशिया कप 2025 का आयोजन भारत में होने वाला था. पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 भारतीयों ने अपनी जान गंवाई. इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया. इस पूरे घटना क्रम के बाद पाकिस्तान ने भारत आने से मना कर दिया. ऐसे में एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत से छीनकर संयुक्त राज्य अमीरात (यूएई) को दी गई है.

हैदराबाद : एशिया कप 2025 पूरी तरह से विवादों से घिरा रहा है, इसकी प्रमुख वजह भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते रहे हैं, जिसने टूर्नामेंट को पूरी तरह से नया रंग दे दिया. एशिया कप का खिताब भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में 5 विकेट से हराकर 9वीं बार जीत लिया है. लेकिन इस टूर्नामेंट में खड़े हुए विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. तो आइए एक बार फिर से भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के दौरान हुए सभी विवादों पर एक नजर डालते हैं.

एशिया कप 2025 में भारत-पाक के बीच 7 बड़े विवाद (AP)

3 - पीसीबी की टूर्नामेंट से हटने की धमकी

भारत के पाकिस्तान से हाथ न मिलाने के विवाद में पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को दोषी ठहराया. पीसीबी के अनुसार, पायक्रॉफ्ट ने सलमान अली आगा को सूर्या से हाथ नहीं मिलाने के लिए कहा था. इसके बाद पीसीबी ने आईसीसी से उनको हटाने की और उनके खिलाफ एक्शन की मांग की. पाकिस्तान ने धमकी भी दी कि अगर उनको हटाया नहीं जाएगा तो वो टूर्नामेंट में यूएई के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे और अंत में यूएई के खिलाफ पाकिस्तान के मैच 1 घंटे देरी से शुरू हुआ.

एशिया कप 2025 में भारत-पाक के बीच 7 बड़े विवाद (AP)

4 - भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ी में हुई कहासुनी

एशिया कप 2025 के सुपर 4 मैच में पाकिस्तान का सामना 21 सितंबर को फिर से हुआ. इस मैच में पाकिस्तान के बैटर साहिबजादा फरहान ने गन सेलिब्रेशन किया. तो वहीं हारिस रऊफ ने इंडियन जेट के क्रैश होकर गिरने का और 6-0 का विवादित इशारा किया. इसके बाद जब भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहे थे तब पाकिस्तान खिलाड़ियों ने उनके साथ गाली-गलौज की और निंदनीय व्यवहार किया.

एशिया कप 2025 में भारत-पाक के बीच 7 बड़े विवाद (AP)

5 - सूर्यकुमार यादव और हारिस रऊफ को आईसीसी ने दी सजा

पाकिस्तान से टूर्नामेंट में हाथ नहीं मिलाने के बाद भारतीय कप्तान सूर्या ने पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों को जीत समर्पित की थी. यही कारण था कि सूर्या ने कहा कुछ चीज खेल भावना से ऊपर होती है, जिसके चलते उन्होंने हाथ नहीं मिलाया. इस पर सुनवाई हुई और आईसीसी ने उन पर जुर्माना लगाया. इसके साथ ही हारिस रऊफ पर भी भारत के खिलाफ विवादित सेलिब्रेशन के लिए जुर्माना आईसीसी द्वारा लगाया गया. दोनों पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया है.

एशिया कप 2025 में भारत-पाक के बीच 7 बड़े विवाद (AP)

6 - प्रेस कॉन्फ्रेंस और कैप्टन फोटोशूट पर मचा बवाल

एशिया कप 2025 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दी, तो वहीं भारतीय टीम ने फाइनल मैच से पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दी थी. इसके साथ ही एशिया 2025 फाइनल मैच से पहले भारत और पाकिस्तान के कप्तानों ने प्री मैच कैप्टन फोटोशूट नहीं किया.

7- प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हुआ जमकर विवाद

एशिया कप 2025 का फाइनल भारत ने जीत लिया, इसके बाद हुई मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जमकर विवाद हुआ. भारतीय टीम ने मोहसिन नक़वी के हाथों से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया. इसके बाद टीम इंडिया ने चैंपियन बनने के बाद भी ट्रॉफी रिसीव नहीं की, जिसे मोहम्मद नकवी अपने साथ ड्रेसिंग रूम में ले गए. इसके बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने पुरस्कार राशि के रूप में मिला इनामी चेक फेंक दिया.