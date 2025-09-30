ETV Bharat / sports

भारत ने पाकिस्तान को लगातार 8वीं बार रौंदा, जानिए किस मैच का कौन है हीरो ?

India vs Pakistan: 2022 के बाद से भारत अब तक पाकिस्तान को लगातार 8 बार मात दे चुका है.

भारत ने पाकिस्तान को लगातार 8वीं बार रौंदा
भारत ने पाकिस्तान को लगातार 8वीं बार रौंदा (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2025 at 4:34 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: क्रिकेट के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वियों में से एक, भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले हमेशा से ही रोमांच और उत्साह से भरे होते हैं. इन दोनों देशों के बीच मैच हमेशा विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मुकाबलों में से एक होते हैं. हाल ही में टी20 फॉर्मेट में खेले गए एशिया कप में भारत पाकिस्तान तीन बार भिड़े और तीनों बार पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा.

विराट और रोहित के जाने के बाद ये शानदार जीत भारतीय टीम के टैलेंट पूल को दर्शाती है. इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय युवा टीम की लगातार सफलता दर्शाती है कि भारतीय टीम दबाव की स्थिति में भी अपने खेल को बेहतर बनाने और जीत सुनिश्चित करने में सक्षम है.

एशिया कप 2025 में भी टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जीत की लय को जारी रखे हूए है. टी20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद से भारत पाकिस्तान से हारा नहीं है. तबसे खेले गए सभी 8 टी20 और वनडे मैचों में भारत ही विजई रहा है, जो भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए गर्व का विषय है.

भारत अब तक पाकिस्तान को लगातार 8 बार मात दे चुका है
भारत अब तक पाकिस्तान को लगातार 8 बार मात दे चुका है (AP PHOTO)

सभी 8 मैचों के हिरो
अब तक खेले गए कुल 8 मैचों में पांच बल्लेबाज प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए जबकि तीन बार गेंदबाज ये अवॉर्ड हासिल करने में सफल रहे हैं. इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों का जलवा बरकरार है. खास बात ये है कि इन आठ मैचों में तीन बार विराट कोहली और दो बार जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ दी मैच रहे. जबकि कुलदीप, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने एक-एक बार ये अवॉर्ड अपने नाम किया.

भारत की जीत की शुरुआत
भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जीत की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में आयोजित टी20 विश्व कप 2022 से होती है, जब विराट कोहली ने हारिस रऊफ को लगातार दो छक्के जड़कर पाकिस्तान को मैच से दूर धकेल दिया था और अश्विन ने आखिरी गेंद पर विजई रन बनाकर भारत को 4 विकेट जीत लिया दी थी.

भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते सितारे: अभिषेक, तिलक और गिल
भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते सितारे: अभिषेक, तिलक और गिल (AP PHOTO)

उसके बाद 2023 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 228 रनों से मात दी थी. फिर 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत के हाथों 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद यूएसए में आयोजित 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 रनों से हराया था. फिर यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत 6 विकेट से विजयी रहा. इसके बाद एशिया कप 2025 में लगातार तीन मैचों में भारत ने पाकिस्तान को मात दी.

इस दौरान टीम इंडिया ने अपने युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का हर मौके पर पूरा फायदा उठाया. कप्तान और खिलाड़ियों की रणनीतियां भी इस सफलता के पीछे महत्वपूर्ण कारण रही हैं. इन 8 मैचों में जीत की इस लगातार लय से टीम इंडिया ने अपने बल और आत्मविश्वास को और भी मजबूत किया है. फैंस को उम्मीद है कि आगे भी टीम इसी जोश और मेहनत के साथ पाकिस्तान और अन्य टीमों के खिलाफ अपने प्रदर्शन को जारी रखेगी.

टी20 विश्व कप 2022 से भारत बनाम पाकिस्तान

दिनांक फॉर्मेटस्थल विजेता अंतर मैन ऑफ द मैच
23/10/22 टी20 विश्व कप 2022मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियाभारत 4 विकेट से जीता विराट कोहली
10/09/23 एशिया कप 2023 वनडेकोलंबो, श्रीलंकाभारत 228 रनों से जीता विराट कोहली
14/10/23 विश्व कप 2023 वनडेअहमदाबाद, भारतभारत 7 विकेट से जीता जसप्रीत बुमराह
09/06/24 टी20 विश्व कप 2024न्यूयॉर्क, अमेरिकाभारत 6 रनों से जीता जसप्रीत बुमराह
23/02/25 चैंपियंस ट्रॉफी 2025दुबई, यूएईभारत 6 विकेट से जीता विराट कोहली
14/09/25 टी20 एशिया कप 2025दुबई, यूएईभारत 7 विकेट से जीता कुलदीप यादव
21/09/25 टी20 एशिया कप 2025दुबई, यूएईभारत 6 विकेट से जीता अभिषेक शर्मा
28/09/25 टी20 एशिया कप 2025दुबई, यूएईभारत 5 विकेट से जीतातिलक वर्मा

