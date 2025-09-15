ETV Bharat / sports

टीम इंडिया ने नहीं मिलाया हाथ तो तिलमिलाया पाकिस्तान, पाक दिग्गज का भड़काऊ बयान, कहा- 'भारत को जंग ही कर लेनी थी पीछे नहीं हटना था'

भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के प्लेयर्स ने नहीं मिलाया जीत के बाद हाथ ( ap )

पाकिस्तान के पूर्व पाक कप्तान राशिद लतीफ ने टीओआई के साथ बात करते हुए कहा कि, 'युद्ध पहले भी हुए हैं लेकिन हमने हमेशा हाथ मिलाया है. ये चीजें जिंदगी भर के लिए कलंक बनकर रहेंगी. वो अपने-अपने देश का नेतृत्व करते हैं और उन्हें नहीं लगता कि हाथ नहीं मिलाना सही था. पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विचार रखना सही है लेकिन जब आप मैदान पर आते हैं, तो सही तरह से खेलना चाहिए. अगर पाकिस्तान पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था तो जिम्मेदारों को पकड़िए. भारत को जंग ही कर लेना था और पीछे नहीं हटना था. मैदान पर जो हुआ, वो ठीक नहीं था'.

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 के छठे मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है. इस भारतीय टीम को कप्तान सूर्यकुमार यादव ने छक्का लगाकर जीत दिलाई. इसके जीत के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हाथ नहीं मिलाया. ये टीम इंडिया का पहलगाम हमले में मारे जाने वाले भारतीयों के लिए सम्मान में किया गया. अब इंडियन प्लेयर्स के पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ न मिलने पर कई पूर्व क्रिकेटर्स ने अपनी राय व्यक्त की है.

न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेट और पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हेसन ने मैच के बाद कहा कि, 'पाकिस्तान के प्लेयर्स भारतीय खिलाड़ियों से मैच के बाद हाथ मिलाना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. ये गलत बात थी'. इस मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा भी नजर नहीं मौजूद रहे. उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों के हाथ न मिलने के बाद प्रेजेंटेशन में हिस्सा नहीं लिया. इसके बाद ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद हो गए और कुछ देर में पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान से बाहर चले गए.

सूर्यकुमार यादव ने हाथ न मिलने की बताई वजह

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि, हम लोग बीसीसीआई और सरकार के साथ पूरी तरह से सहमत हैं. हमने एक फैसला किया था कि हम यहां पर केवल खेलने के लिए आए हैं. हमने एक करारा जवाब दिया. कुछ चीजें जीवन में खेल भावना से आगे होती है. सूर्या ने मैंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि, हम पहलगाम के सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं. हमारे सैन्य बलों के जिन जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया उन्हें यह जीत समर्पित करते हैं'.

पाकिस्तान से हाथ न मिलने पर भारतीय कोच गौतम गंभीर ने बात करते हुए कहा कि, ' एक टीम के रूप में हम पहलगाम हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाना चाहते थे. ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारे सैनिकों का धन्यवाद'.

भारत-पाकिस्तान मैच का पूरा हाल

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 127 रन ही बनाए. भारत ने 15.5 ओवर में 3 विकेट खोकर ही 128 रनों का लक्ष्य कर 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. भारत के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए तो वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 47 रनों की नाबाद पारी खेली. अभिषेक शर्मा ने 31 रन बनाए.