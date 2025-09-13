भारत और ऑस्ट्रेलिया की ए टीमें पहुंची लखनऊ, 16 से शुरू होगा पहला चार दिवसीय मुकाबला
India A vs Australia A: दोनों देशों के बीच दो चार दिवसीय क्रिकेट मुकाबले 16 सितंबर से खेले जाएंगे.
Published : September 13, 2025 at 3:25 PM IST
लखनऊ: भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए की टीमें शुक्रवार (12 सितंबर) की देर शाम और लखनऊ पहुंच गई. इन दोनों टीमों के बीच में इकाना स्टेडियम में इस महीने दो चार दिवसीय क्रिकेट मुकाबले खेले जाएंगे. पहला मुकाबला 16 सितंबर से खेला जाएगा. इन दोनों मुकाबले की तैयारी को लेकर इकाना स्टेडियम पूरी तरह से तैयार हो गया है.
दोनों टीमों के खिलाड़ी 13 सितंबर से यहां प्रैक्टिस शुरू कर देंगे. कप्तान श्रेयस अय्यर देर रात तक लखनऊ नहीं पहुंचे थे. वे हर हाल में शनिवार को टीम के साथ जुड़ जाएंगे. अधिकांश खिलाड़ी भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में शामिल रहे हैं. जिनके पास अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन मौका होगा. दूसरे मुकाबले में टीम में मोहम्मद सिराज और के एल राहुल भी जुड़ जाएंगे.
इकाना स्टेडियम सीरीज के लिए तैयार
यह टीम अनुभव और युवा जोश का शानदार मिश्रण है. कई खिलाड़ी पहले भी भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जिससे इस सीरीज में उच्च स्तर का क्रिकेट देखने की उम्मीद है. उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) के मीडिया प्रभारी फहीम अहमद ने बताया कि इकाना स्टेडियम में इन मुकाबलों के आयोजन की पूरी तैयारी कर ली गई है. उन्होंने कहा, 'हम इन मैचों को लेकर बहुत उत्साहित हैं. अधिकांश खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं, और यह सीरीज क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक शानदार अनुभव होगी. इकाना स्टेडियम, जो अपनी शानदार सुविधाओं के लिए जाना जाता है, इस सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार है.'
प्रतिभा दिखाने का मौका
यह सीरीज न केवल खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका है, बल्कि राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के लिए भी एक अवसर है कि वे भविष्य की भारतीय टीम के लिए नए सितारों की खोज कर सकें. श्रेयस अय्यर के लिए यह कप्तानी राष्ट्रीय टीम में वापसी का एक मजबूत दावा पेश करने का मौका भी हो सकती है.
इंडिया ए टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, एन जगदीशन (विकेट कीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (उपकप्तान और विकेट कीपर), देवदत्त पडिक्कल, हर्ष दुबे, आयुष बदोनी, नितीश कुमार रेड्डी, तनुश कोटियन, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, खलील अहमद, मानव सुथार, यश ठाकुर
इस टीम के ऐलान के बाद ये भी रेखांकित किया गया है कि केएल राहुल और मोहम्मद सिराज को दूसरे बहु-दिवसीय मैच के लिए टीम में शामिल किया जाएगा और वे पहले बहु-दिवसीय मैच के बाद टीम में शामिल दो खिलाड़ियों की जगह लेंगे.
ऑस्ट्रेलिया ए टीम
जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, जैक एडवर्ड्स, आरोन हार्डी, कैंपबेल केलावे, सैम कोंस्टास, नाथन मैकस्वीनी, टॉड मर्फी, फर्गस ओ'नील, ओलिवर पीक, जोश फिलिप, कोरी रोचिचियोली, लियाम स्कॉट