भारत और ऑस्ट्रेलिया की ए टीमें पहुंची लखनऊ, 16 से शुरू होगा पहला चार दिवसीय मुकाबला

लखनऊ: भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए की टीमें शुक्रवार (12 सितंबर) की देर शाम और लखनऊ पहुंच गई. इन दोनों टीमों के बीच में इकाना स्टेडियम में इस महीने दो चार दिवसीय क्रिकेट मुकाबले खेले जाएंगे. पहला मुकाबला 16 सितंबर से खेला जाएगा. इन दोनों मुकाबले की तैयारी को लेकर इकाना स्टेडियम पूरी तरह से तैयार हो गया है.

दोनों टीमों के खिलाड़ी 13 सितंबर से यहां प्रैक्टिस शुरू कर देंगे. कप्तान श्रेयस अय्यर देर रात तक लखनऊ नहीं पहुंचे थे. वे हर हाल में शनिवार को टीम के साथ जुड़ जाएंगे. अधिकांश खिलाड़ी भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में शामिल रहे हैं. जिनके पास अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन मौका होगा. दूसरे मुकाबले में टीम में मोहम्मद सिराज और के एल राहुल भी जुड़ जाएंगे.

इकाना स्टेडियम सीरीज के लिए तैयार

यह टीम अनुभव और युवा जोश का शानदार मिश्रण है. कई खिलाड़ी पहले भी भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जिससे इस सीरीज में उच्च स्तर का क्रिकेट देखने की उम्मीद है. उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) के मीडिया प्रभारी फहीम अहमद ने बताया कि इकाना स्टेडियम में इन मुकाबलों के आयोजन की पूरी तैयारी कर ली गई है. उन्होंने कहा, 'हम इन मैचों को लेकर बहुत उत्साहित हैं. अधिकांश खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं, और यह सीरीज क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक शानदार अनुभव होगी. इकाना स्टेडियम, जो अपनी शानदार सुविधाओं के लिए जाना जाता है, इस सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार है.'