एशिया कप के शेर कानपुर में मचाएंगे धमाल, अभिषेक, तिलक और अर्शदीप का दूसरे वनडे में दिखेगा जलवा

आज अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और अर्शदीप सिंह समेत हर्तिष राणा भारत ए की ओर से ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वनडे मैच कानपुर में खेलेंगे.

India A vs Australia A 2nd ODI
अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा का कानुपर में स्वागत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2025 at 9:37 AM IST

3 Min Read
कानपुर: एशिया कप में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले टीम इंडिया के आक्रामक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच हो रही तीन वनडे मैचों की सीरीज में 3 अक्टूबर को दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से ग्राउंड पर कीवी गेंदबाजों को अब धूल चाटते हुए नजर आएंगे.

इस रोमांचक मुकाबले में अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा के अलावा टीम इंडिया के सफल गेंदबाज अर्शदीप और हर्षित राणा भी आपको ग्राउंड पर अपनी गेंदबाजी के दम पर कीवी बल्लेबाजों को न सिर्फ परेशान करते हुए नजर आएंगे बल्कि ग्राउंड पर इस मैच को जीतकर सीरीज पर अपना कब्जा भी जमाएंगे.

बता दे कि, कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में 8 साल बाद इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है इस सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया के युवा बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम ऑस्ट्रेलिया ए टीम को 171 रनों से बुरी तरीके से रौंद दिया था.

Tilak Verma
तिलक वर्मा (ETV Bharat)

वहीं अब इंडिया ए टीम में एशिया कप के सबसे सफल बल्लेबाज हॉटस्टार खिलाड़ी अक्षय शर्मा भी शामिल हो गए हैं गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट से हर्षित राणा के साथ कानपुर एयरपोर्ट पहुंचे जहां पर उनका उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के हॉस्पिटैलिटी डायरेक्टर संजीव सिंह ने जोरदार स्वागत किया. वहीं इसके बाद होटल पहुंचकर दोनों खिलाड़ियों ने न सिर्फ कप्तान श्रेयस अय्यर और टीम के अन्य साथियों से मुलाकात की बल्कि शुक्रवार को होने वाले मुकाबले को लेकर कई विषयों पर चर्चा भी की.

इस सीरीज के पहले वन डे में इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया ए को 171 रनों से हराकर ली 1-0 की बढ़त बनाई थी. ग्रीन पार्क के पिच क्यूरेटर शिव कुमार का कहना था, दूसरे वनडे मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा मिल सकता है. पहले वंडे मैच में इंडिया ए ने पहले बैटिंग करते हुए 413 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर भी बनाया था.

एशिया कप वाले कई खिलाड़ी आज ग्रीनपार्क में होंगे

यूपीसीए के पदाधिकारियों ने बताया शुक्रवार को होने वाले दूसरे वनडे मैच में इंडिया टीम की ओर से एशिया कप खेलने वाले खिलाड़ी- अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अर्शदीप सिंह, श्रेयस अय्यर, हर्षित राणा समेत अन्य शुक्रवार को ग्रीनपार्क स्टेडियम में दिखेंगे. इनके अलावा रवि विश्नोई, आयुष बडोनी, रियान पराग, प्रियांश आर्या भी मैच खेलने के लिए तैयार हैं. हालांकि कानपुर में क्रिकेट फैंस को अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा व श्रेयस अय्यर को देखने की बेताबी सबसे ज्यादा है.

पहले वनडे मैच की टिकट से मिलेगा प्रवेश
टूर्नामेंट डायरेक्टर डॉ. संजय कपूर ने कहा, जिन दर्शकों के पास पहले वनडे मैच के टिकट हैं उन्हें दूसरे वंडे मैच में उन्हीं टिकट से प्रवेश मिल जाएगा. इसकी सूचना सिक्योरिटी टीम को दे दी गयी है. स्टेडियम में दर्शकों की सुरक्षा के सारे प्रबंध किए गए हैं.

