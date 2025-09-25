ETV Bharat / sports

ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर बने कप्तान, इंडिया ए टीम का हुआ ऐलान

पहले वनडे मैच के लिए भारत ए टीम श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजापनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, सिमरजीत सिंह

इसके साथ ही चयनकर्ताओं ने ईरानी कप के लिए शेष भारत (आरओआई) टीम का ऐलान भी कर दिया है. भारत ए अपने मैच 30 सितंबर से कानपुर में खेलेगा, जबकि ईरानी कप 1 अक्टूबर से नागपुर में रणजी ट्रॉफी 2024-25 के चैंपियन विदर्भ के खिलाफ खेला जाएगा.

हैदराबाद : भारत की सीनियर पुरुष चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज के लिए भारत ए टीम का ऐलान कर दिया है. टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया है, जिन्होंने हाल ही में रेड बॉल क्रिकेट से ब्रेक मांगा है.

दूसरे और तीसरे वनडे मैचों के लिए भारत ए टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजापनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह

शेष भारत टीम (ईरानी कप) का स्क्वाड

रजत पाटीदार (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, आर्यन जुयाल (विकेट कीपर), रुतुराज गायकवाड़ (उपकप्तान), यश ढुल, शेख रशीद, ईशान किशन (विकेट कीपर), तनुश कोटियन, मानव सुथार, गुरनूर बरार, खलील अहमद, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, सारांश जैन

बीसीसीआई ने अय्यर के रेड बॉल ब्रेक पर दी जानकारी

श्रेयस अय्यर ने बीसीसीआई को लाल गेंद वाले क्रिकेट से छह महीने का ब्रेक लेने के अपने फैसले की सूचना दे दी है. ब्रिटेन में पीठ की सर्जरी कराने और अच्छी तरह से ठीक होने के बाद हाल ही में उन्हें लंबे प्रारूप में खेलते समय पीठ में ऐंठन और अकड़न का अनुभव हुआ है. वह इस समय का उपयोग सहनशक्ति, शरीर की लचीलापन बढ़ाने और अपनी फिटनेस पर काम करने के लिए करना चाहते हैं. उनके इस फैसले के कारण ईरानी कप के लिए उनके चयन पर विचार नहीं किया गया.