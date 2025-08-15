independence day 2025: पूरे देश में आज स्वतंत्रता दिवस काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है. हर कोई एक दूसरे को आजादी की मुबारकबाद दे रहा है. जहां एक तरफ आज का दिन देशवासियों के लिए खुशी का दिन होता है वहीं दूसरी तरफ यही दिन भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के कड़वी यादों को भी ताजा कर देता है. क्योंकि आज ही के दिन भारत के दो दिग्गज खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था. 79 स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज हम उसी दो महान खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं.

धोनी-रैना ने 15 अगस्त को संन्यास लिया: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच जुलाई 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. लेकिन उन्हें 15 अगस्त, 2020 को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की. क्रिकेट जगत अभी धोनी के संन्यास की खबर से उबर भी नहीं पाया था कि कुछ घंटों बाद, भारतीय टीम के एक और दिग्गज खिलाड़ी सुरेश रैना ने भी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया.

एमएस धोनी का क्रिकेट करियर (Etv Bharat)

दोनों महान खिलाड़ियों के एक साथ क्रिकेट मैदान छोड़ने की कहानी उनकी गहरी दोस्ती को दर्शाता है. इसी वजह सो धोनी को 'थाला' तो रैना को 'चिन्ना थाला' भी कहा जाता है. ये दोनों खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट टीम में एक साथ खेलने के अलावा आईपीएल में भी एक ही टीम सीएसके के लिए खेलते रहे. रैना ने तो आईपीएल भी खेलना छोड़ दिया लेकिन धोनी अभी भी खेल रहे हैं.

कब पड़ी दोस्ती की नींव: सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा (Believe) में लिखा है कि एमएस धोनी के साथ उनकी दोस्ती की नींव 2005 की दलीप ट्रॉफी के दौरान पड़ी थी. उन्हीं दिनों, फरवरी 2005 में, ग्वालियर में एक मैच खेला जा रहा था. जिसमें रैना धोनी के आत्मविश्वास और आक्रामक खेल शैली से बहुत प्रभावित हुए थे. इसके बाद, दोनों को बेंगलुरु में सीनियर भारतीय टीम के लिए आयोजित एक अभ्यास सत्र में भी साथ देखा गया. समय के साथ, उनकी दोस्ती इस हद तक बढ़ गई कि वे ड्रेसिंग रूम साझा करने लगे.

सुरेश रैना का क्रिकेट करियर (Etv Bharat)

दोनों ने 15 अगस्त को संन्यास क्यों लिया: सुरेश रैना ने एक मीडिया इंटरव्यू में 15 अगस्त को अपने संन्यास का कारण बताया था. उन्होंने कहा था 'हमने 15 अगस्त को संन्यास लेने का फैसला पहले ही कर लिया था. क्योंकि धोनी का जर्सी नंबर 7 है, मेरा जर्सी नंबर 3 है. ये दोनों मिलकर 73 होता है और 15 अगस्त 2020 को भारत की आजादी के 73 साल पूरे हो रहे थे. इसलिए रिटायरमेंट के लिए इससे बेहतर दिन और कोई नहीं हो सकता.

धोनी ने भारत को बनाया विश्व विजेता: धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 टी 20 वर्ल्ड कप, 2011 वनडे वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीता है. जबकि सुरेश रैना 2011 विश्व कप विजेता भारतीय टीम का हिस्सा थे.

रैना-धोनी का क्रिकेट करियर: सुरेश रैना ने भारत के लिए 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 टी20 मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने क्रमश 768, 5615 और 1604 रन बनाए हैं. जबकि एमएस धोनी ने 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 टी20 में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्होंने टेस्ट में 4876, वनडे में 10773 और टी20 में 1282 रन बनाए हैं.