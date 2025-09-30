ETV Bharat / sports

IND W vs SL W: भारत की पहले बल्लेबाजी, श्रीलंका ने टॉस जीतकर किया गेंदबाजी का फैसला, देखें दोनों की प्लेइंग-11

भारत बनाम श्रीलंका वनडे मैच ( IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 30, 2025 at 2:35 PM IST | Updated : September 30, 2025 at 2:49 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद : आज से भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आगाज हो चुका है. विश्व कप की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय गायिका श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज का जलवा बिखेरा. जबकि टूर्नामेंट का पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है. इस मैच से पहले टॉस पर भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर और श्रीलंका की कप्तान चमारी अथापथु आईं. श्रीलंका ने जीता टॉस, भारत करेगा पहले बल्लेबाजी

इस दौरान श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इसके साथ ही वनडे विश्व कप 2025 के पहले मैच में भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आएंगी. भारतीय टीम इस मैच में 2 तेज गेंदबाजों और 3 स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतरी है. जिसमें से अमनजोत कौर ऑलराउंडर है, जो मीडियम पेस बॉलिंग करती हैं.

भारत की प्लेइंग-11 : प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी. श्रीलंका की प्लेइंग-11 : चमारी अथापथु (कप्तान), हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, विशमी गुणरत्ने, कविशा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी (डब्ल्यू), अचिनी कुलसुरिया, सुगंधिका कुमारी, उदेशिका प्रबोधनी, इनोका राणावीरा. टॉस पर क्या बोली हरमनप्रीत कौर

हरमनप्रीत कौर ने कहा कि, हम गेंदबाजी भी करना चाहते थे. पिच बहुत अच्छी लग रही है, उम्मीद है कि हम अच्छा स्कोर बना पाएंगे. सभी फिट हैं, हम तीन स्पिनर और दो तेज गेंदबाजों के साथ उतर रहे हैं. उम्मीद है कि वह (स्मृति) आगे भी अच्छा प्रदर्शन करती रहेंगी. आज फिर से अच्छा क्रिकेट खेलने का शानदार मौका है. अथापथु ने पिच को लेकर बोली बड़ी बात

चमारी अथापथु ने कि, हम पहले गेंदबाज़ी कर रहे हैं. मुझे अपनी गेंदबाजों पर पूरा भरोसा है, इसलिए हम पहले गेंदबाजी कर रहे हैं. यह बल्लेबाजों के लिए अच्छा ट्रैक है, लेकिन बाद में थोड़ी ओस पड़ सकती है. हम सात बल्लेबाजों के साथ उतरेंगे. अगले पांच मैच हम श्रीलंका में खेलेंगे, मुझे उम्मीद है कि हम प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे.

