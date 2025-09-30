IND W vs SL W: भारत ने श्रीलंका को दिया 270 का लक्ष्य, अमनजोत और दीप्ति ने जड़े शानदार अर्धशतक
IND-W vs SL-W: वनडे वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 270 रनों का मजबूत लक्ष्य रखा.
Published : September 30, 2025 at 8:00 PM IST
हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में श्रीलंका की कप्तान चमारी अथापथु ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बारिश से बाधित 47 ओवर के मैच में 8 विकेट गंवाकर 269 रन बनाए हैं. अब इस मैच में जीत के लिए श्रीलंका को 270 रन का लक्ष्य हासिल करना होगा.
हरलीन देओल ने खेली शानदार पारी
टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल आईं. इन दोनों ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 14 रन जोड़े. भारत को पहला झटका मंधाना (8) के रूप में लगा. इसके बाद प्रतिका भी 59 बॉल में 3 चौके और 1 छक्के के साथ 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं. इसी बीच टीम इंडिया के लिए हरलीन देओल ने शानदार पारी खेली, वो दुर्भाग्यशाली रहीं और अपना अर्धशतक पूरा करने से सिर्फ 2 रनों से चूक गई. हरलीन ने 64 बॉल में 6 चौके की मदद से 48 रनों की पारी खेली. उन्हें इनोका राणावीरा ने आउट किया.
The covers are back on the field.— BCCI Women (@BCCIWomen) September 30, 2025
इनोका राणावीरा ने गेंद से मचाई तबाही
श्रीलंका के लिए इनोका राणावीरा ने गेंद के साथ शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने एक ही ओवर में 3 विकेट चटकाकर भारतीय टीम की कमर तोड़ दी, जिसकी बदौलत भारतीय क्रिकेट टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. राणावीरा ने 26वें ओवर की पहली गेंद पर हरलीन देओल कैच आउट कराया. इसके बाद उन्होंने अपने ओवर की दूसरी बॉल पर जेमिमा रोड्रिगेज को शून्य पर बोल्ड कर दिया. इसी ओवर की पांचवी बॉल पर उन्होंने भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर (21) को पवेलियन की राह दिखा दी. ऋचा घोष भी कुछ खास नहीं कर पाईं और 2 रन बनाकर आउट हो गईं.
अमनजोत और दीप्ति ने खेलीं अर्धशतकीय पारियां
भारतीय क्रिकेट टीम पहले ही मैच में एक समय पर 27 ओवर में 124 पर 4 विकेट गंवा चुकी थी. इसके बाद दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने मिलकर टीम का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाया. भारत के लिए अमनजोत कौर ने अर्धशतकीय पारी खेली. उन्होंने 45 बॉल में 5 चौके और 1 छक्के के लिए 50 रन पूरे किए. अमनजोत 57 रन बनाकर आउट हुईं. इसके बाद दीप्ति शर्मा ने 50 बॉल में 3 चौकों के साथ अपने 50 रन पूरे किए. उन्होंने भारत के लिए 53 रन बनाए.
1⃣0⃣0⃣-run stand ✅— BCCI Women (@BCCIWomen) September 30, 2025
Amanjot Kaur 🤝 Deepti Sharma#TeamIndia move closer to 230 now.
इन दोनों के अलावा भारतीय ऑफ स्पिनर स्नेहा राणा ने बल्ले के साथ 30 रनों का योगदान दिया और अपनी पारी के दौरान 2 चौके और 2 छक्के लगाए. श्रीलंका के लिए इनोका राणावीरा ने 4 जबकि उदेशिका प्रबोधनी ने 2 विकेट हासिल किए.