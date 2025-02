ETV Bharat / sports

IND vs SA अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला, जानें फ्री में कहां देख पाएंगे लाइव मैच? - INDW VS SAW U19 FREE LIVE STREAMING

दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल लाइव स्ट्रीमिंग ( ICC X HANDLE )

By ETV Bharat Sports Team Published : Feb 1, 2025, 5:28 PM IST

कुआलालंपुर (मलेशिया) : भारत की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ICC अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप को बरकरार रखने से सिर्फ एक कदम दूर है. निकी प्रसाद की अगुआई में भारत यहां कुआलालंपुर (मलेशिया) में आयोजित होने वाले इस आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा. यह मुकाबला रविवार, 2 फरवरी को बयूमास ओवल में खेला जाएगा. दोनों फाइनलिस्ट इस साल ICC प्रतियोगिता में अजेय रहे हैं. गत चैंपियन भारत ने जहां एकतरफा सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल का टिकट कटाया. वहीं, दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई. फाइनल मैच में रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही शानदार फॉर्म में हैं. मौजूदा चैंपियन ने सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड द्वारा दिए गए 114 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया. टीम इंडिया ने सिर्फ 1 विकेट गंवाकर 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. जबकि काइला रेनेके की अगुआई वाली दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अपने सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से मात दी.

अब फाइनल मैच में भारत और दक्षिण अफ्रीका का सामना होना है. दोनों टीमें टूर्नामेंट में अभी तक अजेय हैं. भारत की नजर जहां लगातार दूसरी बार खिताब पर अपना कब्जा करने की होगी. वहीं, दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली बार चमचमाती ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक फाइनल होने की उम्मीद है. IND-W VS SA-W U-19 T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच से जुड़ी सभी अहम जानकारी :- भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला अंडर-19 महिला विश्व कप फाइनल मैच कब होगा ?

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला अंडर-19 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच रविवार, 2 फरवरी को खेला जाएगा.

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला अंडर-19 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच रविवार, 2 फरवरी को खेला जाएगा. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला अंडर-19 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच कहां खेला जाएगा ?

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला अंडर-19 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच कुआलालंपुर के बेयुमास ओवल में खेला जाएगा.

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला अंडर-19 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच कुआलालंपुर के बेयुमास ओवल में खेला जाएगा. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला अंडर-19 T20 विश्व कप फाइनल मैच किस समय शुरू होगा ?

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला अंडर-19 T20 विश्व कप फाइनल मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 12:00 बजे शुरू होगा.

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला अंडर-19 T20 विश्व कप फाइनल मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 12:00 बजे शुरू होगा. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला अंडर-19 टी20 विश्व कप फाइनल मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें ?

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला अंडर-19 टी20 विश्व कप फाइनल मैच का भारत में लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स 2 टीवी चैनल पर किया जाएगा.

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला अंडर-19 टी20 विश्व कप फाइनल मैच का भारत में लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स 2 टीवी चैनल पर किया जाएगा. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला अंडर-19 टी20 विश्व कप फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें ?

भारत और इंग्लैंड के बीच महिला अंडर-19 टी20 विश्व कप फाइनल मैच की भारत में लाइव स्ट्रीमिंग Disney+ Hotstar ऐप और वेबसाइट पर की जाएगी. दोनों टीमों का स्कवाड भारत महिला U19 टीम: निकी प्रसाद (कप्तान), सानिका चालके, जी त्रिशा, कमलिनी जी, भाविका अहिरे, ईश्वरी अवसरे, मिथिला विनोद, जोशीता वीजे, सोनम यादव, परुनिका सिसोदिया, केसरी द्रिथी, आयुषी शुक्ला, आनंदिता किशोर, एमडी शबनम, वैष्णवी एस. दक्षिण अफ्रीका महिला U19 टीम: जेम्मा बोथा, सिमोन लॉरेन्स, फे काउलिंग, कायला रेनेके (कप्तान), काराबो मेसो (डब्ल्यू), मिके वैन वूर्स्ट, सेशनी नायडू, लुयांडा नज़ुज़ा, एशले वैन विक, मोनालिसा लेगोडी, नथाबिसेंग निनी, दियारा रामलाकन, डिएड्रे वैन रेंसबर्ग, चैनल वेंटर, जे लेह फ़िलैंडर. ये भी पढे़ं :- एक क्लिक में जानें चैंपियंस ट्रॉफी की सभी 8 टीमों और खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट - CHAMPIONS TROPHY 2025 SQUAD