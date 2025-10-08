ETV Bharat / sports

IND W vs SA W: भारतीय टीम की प्लेइंग-11 से इस खिलाड़ी की होगी छुट्टी, जानिए किसे मिलेगा मौका?

IND W vs SA W: भारत-दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी प्लेइंग-11 में एक बड़ा बदलाव कर सकता है, आइए उसके बारे में जानते हैं.

INDIA WOMEN VS SOUTH AFRICA WOMEN
भारतीय महिला क्रिकेट टीम (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 8, 2025 at 3:47 PM IST

हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 10वां मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाने वाला है. ये मुकाबला 9 अक्टूबर (गुरुवार) को विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा. इस मैच हरमनप्रीत कौर टीम इंडिया की कप्तानी करेंगी जबकि, लौरा वोल्वार्ड्ट के हाथों में दक्षिण अफ्रीका की कमान होगी.

अफ्रीका के खिलाफ प्लेइंग-11 में हो सकता है बदलाव
इस अहम मुकाबले के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर और कोच अमोल मजूमदार भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्लेइंग-11 में बदलाव करना चाहेंगे. ऐसे में टीम से पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग-11 का हिस्सा रहीं दाएं हाथ की भारत की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह बाहर हो सकती हैं. उनकी जगह पर प्लेइंग-11 में अमनजोत कौर को शामिल किया जा सकता है.

अमनजोत कौर ने गेंद के साथ किया शानदार प्रदर्शन
दरअसल, वनडे वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में भारतीय टीम श्रीलंका के सामने एक समय संघर्ष कर रही थी और 124 रनों पर 6 विकेट गंवा चुकी थी. उस समय बल्लेबाजी करने आईं तेज गेंदबाज ऑलराउंड अमनजोत कौर ने बल्ले के साथ कमाल का प्रदर्शन किया और अर्धशतकीय पारी खेली टीम का स्कोर 269 तक पहुंचाने में मदद की. उन्होंने दीप्ति शर्मा के साथ मिलकर 7वें विकेट के लिए 99 बॉल में 103 रनों की साझेदारी कर डाली.

इस मैच में अमनजोत कौर ने 56 बॉल का सामना किया. इस दौरान उन्होंने 101.78 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए 57 रनों की शानदार पारी खेली. इस पारी के दौरान उनके बल्ले से 5 तूफानी चौके और 1 गगनचुंबी छक्का भी निकला. इसके साथ ही अमनजोत कौर ने बॉल के साथ भी कमाल दिखाया और 6 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट हासिल किया. भारत ने श्रीलंका को 211 पर ऑल आउट कर 59 रनों से मुकाबला जीता था.

इस शानदार प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ हुए टीम इंडिया के दूसरे मैच से अमनजोत कौर को प्लेइंग-11 से बाहर होना पड़ गया. टॉस पर हरमनप्रीत ने बताया कि अमनजोत की तबियत ठीक नहीं होने के कारण उन्हें प्लेइंग-11 से बाहर किया गया है. अब अगर अमनजोत कौर पूरी तरह से फिट हो गईं हैं तो उनको तुरंत प्लेइंग-11 में शामिल किया जा सकता है. वो रेणुका सिंह की जगह टीम में शामिल हो सकती हैं.

IND W VS SA WIND WOMEN VS SA WOMENAMANJOT KAURRENUKA SINGHINDIA WOMEN VS SOUTH AFRICA WOMEN

