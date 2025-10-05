ETV Bharat / sports

IND W vs PAK W: महिला वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला आज, कोलंबो में भिड़ेंगे भारत-पाक, पिच रिपोर्ट के साथ जानें मौसम का हाल

क्रिकेट प्रशंसक इस मैच को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं, जबकि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टार ऐप पर भी उपलब्ध होगी.

भारत और पाक के बीच आज (5 अक्टूबर) खेला जाने वाला मैच महिला वर्ल्ड कप का छटां मैच है, जो श्रीलंका में कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा. दोनों टीमों ने अब तक टूर्नामेंट में एक-एक मैच खेल चुकी हैं, जिसमें भारत ने श्रीलंका को मात दी थी जबकि पाकिस्तान को बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा था.

IND W vs PAK W: भारत और पाकिस्तान एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर भिड़ने को तैयार हैं. इस बार ये महा मुकाबला आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में देखने को मिलेगा. भारत और पाकिस्तान 30 दिनों में चौथी बार आमने सामने होंगी. इससे पहले एशिया कप 2025 में पुरुषों ने तीन बार पाकिस्तान को मात दी थी.

IND W vs PAK W हेड टू हेड रिकॉर्ड

महिला क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी प्रतिद्वंद्विता नहीं रही है. क्योंकि दोनों टीमों के बीच 2005 से अब तक कुल 11 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने सभी में जीत दर्ज करके अपना दबदबा बनाए रखा है.

IND W vs PAK W मौसम की रिपोर्ट

महिला वर्ल्ड कप का 5वां मैच ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका के बीच 4 अक्टूबर को कोलंबो में ही खेला जाना था, लेकिन बीरशि की वजह से उस मैच को रद्द कर दिया गया, और दोनों टीमों को अंक शेयर करने पड़े. आज फिर उस ग्राउंड पर भारत और पाकिस्तान का मैच है. इस मैच में भी बारिश की संभावना है.

एक्यूवेदर के अनुसार, कोलंबो में सुबह-सुबह बारिश होने की संभावना है, जिससे टॉस में देरी हो सकती है. लेकिन बीच में मौसम साफ रहेगा और फिर रात में भी बारिश का अनुमान है. जिसकी वजह से मैच में बारिश असर अंदाज होने की पूर संभावना है.

IND W vs PAK W पिच रिपोर्ट

कोलंबो की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल होने की उम्मीद है. लेकिन गेंदबाजों के लिए भी इस पिच पर काफी कुछ देखने को मिलेगा. पाकिस्तान अपना पिछला मैच यहां पर बांग्लादेश से हार गया था, लेकिन उनकी तेज गेंदबाज मारुफा अख्तर ने शानदार स्विंग गेंदबाजी की थी. जिससे कहा जा सकता है कि पिच पर गेंदबाज के लिए भी कुछ न कुछ है.

IND W vs PAK W संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, रेणुका सिंह, स्नेह राणा, श्री चरणी

पाकिस्तान: मुनीबा अली, ओमैमा सोहेल, सिदरा अमीन, आलिया रियाज, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नशरा संधू, डायना बेग, सादिया इकबाल