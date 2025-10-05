ETV Bharat / sports

धोखेबाज पाकिस्तान! टॉस पर हुआ बड़ा विवाद, पाक कप्तान ने भारत को खुलेआम दिया धोखा

भारत बनाम पाकिस्तान ( AP )

By ETV Bharat Sports Team Published : October 5, 2025 at 6:15 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद : क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. पुरुष एशिया कप 2025 के दौरान दोनों टीमें तीन बार आमने-सामने हुईं और हर बार किसी न किसी तरह की बहस देखने को मिली. अब आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में भारत और पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीमों के बीच मैच के दौरान एक विवाद खड़ा हो गया है. यह विवाद टॉस के दौरान हुआ, जहां दोनों कप्तानों ने न केवल हाथ नहीं मिलाए, बल्कि टीम इंडिया के साथ अनुचित व्यवहार भी किया गया. टॉस हारने के बावजूद पाकिस्तानी कप्तान को विजेता घोषित किया गया. हाथ मिलाने से परहेज

रविवार 5 अक्टूबर को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में विश्व कप के छठे मैच में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने थे. सबकी नजर इस बात पर थी कि क्या भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना टॉस के दौरान हाथ मिलाएंगी. जैसा कि पुरुष एशिया कप में देखा गया था, यहां भी वही हुआ. टॉस के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी कप्तानों ने न तो हाथ मिलाया और न ही नजरें मिलाईं.