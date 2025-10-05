ETV Bharat / sports

धोखेबाज पाकिस्तान! टॉस पर हुआ बड़ा विवाद, पाक कप्तान ने भारत को खुलेआम दिया धोखा

भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच वनडे विश्व कप 2025 का मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है.

India Women vs Pakistan Women
भारत बनाम पाकिस्तान (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 5, 2025 at 6:15 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. पुरुष एशिया कप 2025 के दौरान दोनों टीमें तीन बार आमने-सामने हुईं और हर बार किसी न किसी तरह की बहस देखने को मिली. अब आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में भारत और पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीमों के बीच मैच के दौरान एक विवाद खड़ा हो गया है.

यह विवाद टॉस के दौरान हुआ, जहां दोनों कप्तानों ने न केवल हाथ नहीं मिलाए, बल्कि टीम इंडिया के साथ अनुचित व्यवहार भी किया गया. टॉस हारने के बावजूद पाकिस्तानी कप्तान को विजेता घोषित किया गया.

हाथ मिलाने से परहेज
रविवार 5 अक्टूबर को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में विश्व कप के छठे मैच में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने थे. सबकी नजर इस बात पर थी कि क्या भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना टॉस के दौरान हाथ मिलाएंगी. जैसा कि पुरुष एशिया कप में देखा गया था, यहां भी वही हुआ. टॉस के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी कप्तानों ने न तो हाथ मिलाया और न ही नजरें मिलाईं.

टॉस के दौरान खुला बेईमानी
इस सब में भारतीय टीम के साथ भी धोखा हुआ. जैसे ही भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने टॉस किया, पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने टेल कहा और सारा खेल वहीं पर शुरू हो गया. फातिमा ने टेल कहा, लेकिन मैच रेफरी शैंड्रे फ्रिट्ज जो वहां मौजूद थीं, उन्होंने कहा कि सना ने हेड कहा था. जैसे ही टॉस हुआ नतीजा हेड आया और रेफरी ने पाकिस्तान को टॉस का विजेता घोषित कर दिया.

पाकिस्तानी कप्तान ने खुलासा नहीं किया
इसका मतलब है कि सना फातिमा के फैसले के अनुसार वे टॉस हार गए थे. हालांकि मैच रेफरी, टॉस प्रस्तुतकर्ता मेल जोन्स और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत को इस गलती का पता ही नहीं चला. सबसे हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानी कप्तान ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि उन्हें पता था कि उन्होंने टेल कहा है. ऐसे में अगर वह ईमानदार होतीं तो रेफरी को बता सकती थीं कि उन्होंने टेल कहा है और इसलिए मैं टॉस हार गईं लेकिन उन्होंने शांति से आगे बढ़कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.

