पाकिस्तान को पड़ी दोहरी मार, नियम उल्लंघन के लिए ICC ने लगाई फटकार, जानिए अपराध

हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच धमाकेदार मैच हुआ. इस मैच में पाकिस्तान के लिए एक ही बल्लेबाज सिदरा अमीन में कमाल की बल्लेबाजी की और 81 रनों की पारी खेली. लेकिन वो भारत के खिलाफ अपनी टीम को जीत दिलाने में सफल नहीं रहीं. अब उनके फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है. उन पर नियमों के उल्लंघन का आरोप सामना आया है.

पाकिस्तान क्रिकेटर को नियम उल्लंघन पर लगी फटकार

दरअसल, पाकिस्तान की दाएं हाथ की बल्लेबाज सिदरा अमीन को भारत के खिलाफ आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप मैच के दौरान उनकी हरकतों के लिए आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन के लिए फटकार लगाई गई है. रविवार को उन्होंने भारत के खिलाफ मैच में श्रीलंका के कोलंबो के आर प्रेमदासा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कुछ ऐसा किया, जिसके चलते उन्हें फटकार लगी है.

सिदरा ने आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन किया, जो "किसी अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण या कपड़ों, मैदानी उपकरणों या फिक्स्चर और फिटिंग के दुरुपयोग" से संबंधित है. इसके अलावा उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया है क्योंकि 24 महीने की अवधि में यह उनका पहला अपराध था.