पाकिस्तान को पड़ी दोहरी मार, नियम उल्लंघन के लिए ICC ने लगाई फटकार, जानिए अपराध
महिला वनडे विश्व कप 2025 में भारत के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान की बैटर को फटकार लगाई गई है.
Published : October 6, 2025 at 5:33 PM IST
हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच धमाकेदार मैच हुआ. इस मैच में पाकिस्तान के लिए एक ही बल्लेबाज सिदरा अमीन में कमाल की बल्लेबाजी की और 81 रनों की पारी खेली. लेकिन वो भारत के खिलाफ अपनी टीम को जीत दिलाने में सफल नहीं रहीं. अब उनके फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है. उन पर नियमों के उल्लंघन का आरोप सामना आया है.
पाकिस्तान क्रिकेटर को नियम उल्लंघन पर लगी फटकार
दरअसल, पाकिस्तान की दाएं हाथ की बल्लेबाज सिदरा अमीन को भारत के खिलाफ आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप मैच के दौरान उनकी हरकतों के लिए आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन के लिए फटकार लगाई गई है. रविवार को उन्होंने भारत के खिलाफ मैच में श्रीलंका के कोलंबो के आर प्रेमदासा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कुछ ऐसा किया, जिसके चलते उन्हें फटकार लगी है.
सिदरा ने आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन किया, जो "किसी अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण या कपड़ों, मैदानी उपकरणों या फिक्स्चर और फिटिंग के दुरुपयोग" से संबंधित है. इसके अलावा उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया है क्योंकि 24 महीने की अवधि में यह उनका पहला अपराध था.
Pakistan batter found guilty of breaching the ICC Code of Conduct. #CWC25https://t.co/Zy0mJeUVlA— ICC (@ICC) October 6, 2025
यह घटना तब हुई जब सिदरा ने 40वें ओवर में आउट होने के बाद अपना बल्ला जोर से पिच पर दे मारा. सिदरा ने अपराध स्वीकार कर लिया और एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी के शैंड्रे फ्रिट्ज द्वारा प्रस्तावित दंड को स्वीकार कर लिया. इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है. मैदानी अंपायर लॉरेन एगेनबैग और निमाली परेरा, तीसरे अंपायर केरिन क्लास्टे और चौथे अंपायर किम कॉटन ने आरोप पत्र जारी किया है.
उन पर लेवल 1 के उल्लंघन के परिणामस्वरूप कम से कम आधिकारिक फटकार से लेकर खिलाड़ी की मैच फीस के अधिकतम 50% तक का जुर्माना और एक या दो डिमेरिट अंक लग सकते हैं. स्नेह राणा ने उन्हें पवेलियन की राह दिखाई. उन्होंने 106 बॉल में 9 चौके और 1 छक्के के साथ 81 रनों की पारी खेली. पाकिस्तान भारत से जीत के लिए मिले 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 159 रनों पर ऑलआउट हो गई और 88 रनों से मुकाबला हार गई.