IND W vs PAK W: टॉस के समय नहीं मिले हाथ, भारतीय महिला टीम भी नो हैंडशेक पॉलिसी के साथ
IND W vs PAK W World Cup 2025: भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया.
Published : October 5, 2025 at 3:18 PM IST
हैदराबाद: महिला विश्व कप 2025 के छठा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में खेला जा रहा है. जिसमें पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.
टॉस के समय भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया, जिसका साफ मतलब ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने की नीति जारी रखे हुए हैं. इससे पहले भारत की पुरुष टीम एशिया कप 2025 में पाकिस्तान से तीन बार आमने सामने आई लेकिन तीनों बार उन्होंने हाथ नहीं मिलाया.
टॉस के समय कप्तानों ने क्या कहा?
टॉस के समय पाकिस्तान का कप्तान फातिमा सना ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि पिच में थोड़ी नमी लग रही है, जिससे शुरू में गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है. उन्होंने ये भी कहा कि टीम में एक बदलाव किया गया है और ओमैमा सोहेल की जगह सदफ शमास को टीम में शामिल किया गया है. लक्ष्य के बारे में पूछे जाने पर सना ने कहा कि उम्मीद है कि आज हम बेहतर क्रिकेट खेलेंगे और 250 से कम का कोई भी लक्ष्य एक अच्छा लक्ष्य हो सकता है.
वहीं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि हमने विश्व कप से पहले यहां अच्छी सीरीज खेली थी. हम सकारात्मक सोच रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा कि टीम में एक बदलाव किया गया है और बीमार अमनजोत कौर की जगह रेणुका ठाकुर को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है.
IND W vs PAK W: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
पाकिस्तान: मुनीबा अली, सदफ शमास, सिदरा अमीन, रमीन शमीम, आलिया रियाज़, सिदरा नवाज़ (विकेटकीपर), फ़ातिमा सना (कप्तान), नतालिया परवेज़, डायना बेग, नशरा संधू, सादिया इक़बाल
भारत: प्रतीक रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेट कीपर), स्नेह राणा, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़, श्री चरणी