IND W vs PAK W: टॉस के समय नहीं मिले हाथ, भारतीय महिला टीम भी नो हैंडशेक पॉलिसी के साथ

हैदराबाद: महिला विश्व कप 2025 के छठा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में खेला जा रहा है. जिसमें पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.

टॉस के समय भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया, जिसका साफ मतलब ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने की नीति जारी रखे हुए हैं. इससे पहले भारत की पुरुष टीम एशिया कप 2025 में पाकिस्तान से तीन बार आमने सामने आई लेकिन तीनों बार उन्होंने हाथ नहीं मिलाया.

टॉस के समय कप्तानों ने क्या कहा?

टॉस के समय पाकिस्तान का कप्तान फातिमा सना ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि पिच में थोड़ी नमी लग रही है, जिससे शुरू में गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है. उन्होंने ये भी कहा कि टीम में एक बदलाव किया गया है और ओमैमा सोहेल की जगह सदफ शमास को टीम में शामिल किया गया है. लक्ष्य के बारे में पूछे जाने पर सना ने कहा कि उम्मीद है कि आज हम बेहतर क्रिकेट खेलेंगे और 250 से कम का कोई भी लक्ष्य एक अच्छा लक्ष्य हो सकता है.