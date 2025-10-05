IND W vs PAK W: भारत ने पाकिस्तान को दिया 248 का लक्ष्य, हरलीन और ऋचा ने खेली शानदार पारी
October 5, 2025
हैदराबाद : भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीमों के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला खेला जा रहा है. श्रीलंका के कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम ने 50 ओवर में 10 विकेट खोकर 247रन बनाए हैं. भारत के लिए दीप्ति शर्मा और हरलीन देओल ने सबसे ज्यादा रन बनाए.
टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल आए. इन दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 8.6 ओवर में 48 रन जोड़े. भारत को पहला झटका मंधाना के रूप में लगा, उन्होंने 23 रनों के निजी स्कोर पर पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेजा. मंधान के बाद प्रतिका रावल भी आउट होकर डग आउट लौट गईं. उन्होंने 37 बॉल में 5 चौकों के साथ 31 रनों की पारी खेली. सादिया इकबाल ने बोल्ड किया.
हरलीन देओल ने बनाए सबसे ज्यादा रन
इसके बाद हरलीन देओल ने एक छोर संभाले रखा लेकिन वो अपनी पारी 46 रनों के आगे बढ़ा पाईं. उन्होंने 65 बॉल का सामना करते हुए 4 चौके और 1 छक्का लगाया. कप्तान हरमनप्रीत कौर 19 रन बनाकर सिदरा नवाज को डायना बेग की बॉल पर विकेट के पीछे कैच थमाकर आउट हो गईं. इसके बाद जेमिमा रोड्रिगेज भी 37 बॉल 5 चौकों की मदद से 32 रन बनाकर आउट हो गईं.
दीप्ति और स्नेहा ने दिया अहम योगदान
इसके बाद दीप्ति शर्मा ने स्नेहा राणा के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया और टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया. दीप्ति ने 33 बॉल में 1 चौकों की मदद से 25 रनों की पारी खेली, जबकि राणा ने 33 बॉल पर 2 चौके के साथ 20 रनों का योगदान दिया. टीम के लिए ऋचा घोष ने अंतिम ओवर में शानदार बल्लेबाजी की और 20 बॉल में 3 चौके और 2 छक्कों के साथ 35 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसकी बदौलत भारत ने 248 रनों का स्कोर खड़ा किया. पाकिस्तान के लिए डायना बेग ने 4 और फातिमा सना ने 2 विकेट हासिल किए.
