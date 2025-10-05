ETV Bharat / sports

IND W vs PAK W: भारत ने पाकिस्तान को दिया 248 का लक्ष्य, हरलीन और ऋचा ने खेली शानदार पारी

भारत बनाम पाकिस्तान महिला क्रिकेट ( AP )

By ETV Bharat Sports Team Published : October 5, 2025 at 7:13 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद : भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीमों के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला खेला जा रहा है. श्रीलंका के कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम ने 50 ओवर में 10 विकेट खोकर 247रन बनाए हैं. भारत के लिए दीप्ति शर्मा और हरलीन देओल ने सबसे ज्यादा रन बनाए. भारत ने पाकिस्तान को दिया 211 का लक्ष्य

टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल आए. इन दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 8.6 ओवर में 48 रन जोड़े. भारत को पहला झटका मंधाना के रूप में लगा, उन्होंने 23 रनों के निजी स्कोर पर पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेजा. मंधान के बाद प्रतिका रावल भी आउट होकर डग आउट लौट गईं. उन्होंने 37 बॉल में 5 चौकों के साथ 31 रनों की पारी खेली. सादिया इकबाल ने बोल्ड किया.