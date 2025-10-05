ETV Bharat / sports

भारत ने पाकिस्तान को हराकर दर्ज की धमाकेदार जीत, क्रांति गौड़ बनीं प्लेयर ऑफ द मैच

IND W vs PAK W: भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को कोलंबो में वर्ल्ड कप के छठे मैच में 88 रनों से हरा दिया है.

India Women vs Pakistan Women
भारत बनाम पाकिस्तान मैच (ap)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 5, 2025 at 10:58 PM IST

Updated : October 5, 2025 at 11:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के छठवें मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 88 रनों से हरा दिया है. ये हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत की टूर्नामेंट की लगातार दूसरी जीत है, जबकि फातिमा सना की कप्तानी में पाकिस्तान को लगातार दूसरे मैच में दूसरी हार नसीब हुई है. इसके साथ ही भारत ने 2 मैचों में 2 जीत के साथ प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर कब्जा कर लिया है.

इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 10 विकेट गंवाकर 247 रन बनाए. पाकिस्तान की टीम भारत से जीत के लिए मिले 248 रनों के लभ्य का पीछा करते हुए 43 ओवर में 159 रनों पर ऑल आउट हो गई और 88 रनों से मैच हार गई. इस मैच के लिए क्रांति गौड़ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

पाकिस्तानी बल्लेबाजी रही फ्लॉप
भारतीय टीम से जीत के लिए मिले 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए पाकिस्तान की ओर से पारी की शुरुआत करने मुनीबा अली और सदफ शमास आई. पाकिस्तान की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही और मुनीबा 2 रन के निजी स्कोर पर 2 रन बनाकर रन आउट हो गई. इसके बाद शमास को क्रांति गौड़ ने 6 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन लौटा दिया. आलिया रियाज भी 2 रन बनाकर क्रांति गौड़ का शिकार बनी.

सिदरा अमीन की पारी गई बेकार
इसके बाद सिदरा अमीन और नतालिया परवेज के बीच 69 रनों की साझेदारी की, लेकिन दोनों अपनी टीम को मैच जीताने में कामयाब नहीं हुई. नतालिया 46 बॉल में 4 चौकों के साथ 33 रनों की पारी खेली. सिदरा अमीन टीम की टॉप स्कोरर रहीं. उन्होंने 106 बॉल में 9 चौके और 1 छक्के के साथ 81 रनों की पारी खेली. भारत के लिए क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 3-3 विकेट चटकाए और स्नेहा राणा ने 2 विकेट हासिल किया.

हरलीन और ऋचा का चला बल्ला
इससे पहले टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल की. मंधाना ने 23 रन बनाए. प्रतिका रावल ने 37 बॉल में 5 चौकों के साथ 31 रनों की पारी खेली. भारत के लिए हरलीन देओल ने 65 बॉल पर 4 चौके और 1 छक्के के साथ 46 रन बनाए. कप्तान हरमनप्रीत कौर 19, जेमिमा रोड्रिगेज 32 रन बनाकर आउट हो गईं. दीप्ति शर्मा ने 25 और स्नेहा राणा ने 20 रनों का योगदान दिया. ऋचा घोष ने 20 बॉल में 3 चौके और 2 छक्कों के साथ 35 रनों की नाबाद पारी खेली, पाकिस्तान के लिए डायना बेग ने 4 और फातिमा सना ने 2 विकेट हासिल किए.

ये खबर भी पढ़ें: भारत-पाकिस्तान मैच में कीड़ों का अटैक, स्प्रे भी नहीं आया काम, तो रोकना पड़ा मैच
Last Updated : October 5, 2025 at 11:07 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA WOMEN VS PAKISTAN WOMENIND W VS PAK WINDIA BEAT PAKISTANDEEPTI SHARMAINDIA W VS PAKISTAN W

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में लॉन्च हुई Maserati MCPura सुपरकार, जाने क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

RBI ने जारी किया नया ड्राफ्ट सर्कुलर, शून्य बैलेंस खातों में बड़े बदलाव – मुफ्त सेवाएं, डिजिटल लेनदेन और आसान बैंकिंग का मिलेगा लाभ

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.