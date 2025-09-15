ETV Bharat / sports

स्मृति मंधाना और प्रतीक रावल की पारी गई बेकार, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 8 विकेट से दी मात

स्मृित मंधाना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शॉट लगाती हुईं ( BCCI WOMEN X )

September 15, 2025

नई दिल्ली: भारतीय महिला टीम को ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के खिलाफ पहले वनडे में 8 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. ये भारतीय टीम की महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की तैयारियों को करारा झटका है. दरअसल, अगले महीने शुरू होने वाली आईसीसी महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज के लिए सभी टीमें जोरदार तैयारी कर रही हैं. इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम भारत दौरे पर है और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है. स्मृति मंधाना और प्रतीक रावल ने खेली शानदार पारी इन दोनों टीमों के बीच पहला वनडे कल चंडीगढ़ में खेला गया. इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. स्मृति मंधाना और प्रतीक रावल की जोड़ी ने भारतीय टीम को जबरदस्त शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 114 रनों की साझेदारी की. इसमें अर्धशतक पूरा कर चुकीं मंधाना 58 रन और प्रतीक रावल 64 रन पर अपने विकेट गंवा बैठीं. उनके बाद आईं हरलीन देओल ने अच्छा प्रदर्शन किया और टीम का स्कोर बढ़ाया. वहीं दूसरी ओर कप्तान हरमनप्रीत कौर (11), जेमिमा रोड्रिग्स (18), ऋचा घोष (25) और अन्य बल्लेबाजों ने अपनी तेज रफ्तार से निराश किया. उनके बाद, अर्धशतक जड़ने वाली हरलीन देओल 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 58 रन बनाकर आउट हो गईं. इसके बाद आने वाली बल्लेबाजों में दीप्ति शर्मा ने 20 और राधा यादव ने 19 रन जोड़े. इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 281 रन बनाए.