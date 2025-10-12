ETV Bharat / sports

भारत की वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी हार, ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से जीता मैच, एलिसा हीली ने खेली तूफानी पारी

भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.5 ओवर में 330 रनों पर ऑलआउट हो गई. इस लक्ष्य का पीछा ऑस्ट्रेलिया ने 49 ओवर में 7 विकेट खोकर कर लिया और 3 विकेट से जीत दर्ज कर ली. ये ऑस्ट्रेलिया की टूर्नामेंट में तीसरी जीत है, जिसकी बदौलत उसने प्वाइंट्स टेबल में इंग्लैंड को पीछे छोड़कर 7 अंकों के साथ टॉप पर जगह बना ली है.

हैदराबाद : भारत को आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के 13वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 331 के सर्वश्रेष्ठ रन चेज को हासिल कर 3 विकेट से हरा दिया है. इसके साथ ही भारत के सेमीफाइनल में जगह बनाने की राह थोड़ी मुश्किल हो गई है. विशाखापट्टनम में आज खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया.

ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने खेली शतकीय पारी

भारत से जीत के लिए मिले 331 रनों के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान एलिसा हीली की शानदार शतकीय पारी की बदौलत आसानी से हासिल लिया. हीली ने 107 बॉल का सामना करते हुए 21 चौके और 3 छक्कों की मदद से 142 रनों की पारी खेली. टीम के लिए पीबी लिचफील्ड ने 40, एशले गार्डन ने 45 और एलिस पैरी ने 47 रनों की पारी खेली और टीम का आसानी से जीत दिला दी. भारत के लिए श्री चरणी ने 3 जबकि, अमनजौत कौर और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट हासिल किए.

मंधाना-प्रतिका की शानदार पारी गईं बेकार

इससे पहले इस मैच में भारत के लिए स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने शानदार पारी खेली. इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 155 रन जोड़े. मंधाना ने 66 बॉल में 9 चौके और 3 छक्कों के साथ 80 और प्रतिका ने 96 बॉल में 10 चौके और 1 छक्के के साथ 75 रनों की पारी खेली. भारत के लिए जेमिमा रोड्रिग्ज ने 33 और ऋचा घोष ने 32 रन दिए. ऑस्ट्रेलिया के एनाबेल सदरलैंड ने 5 विकेट हासिल किए. इस मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए एलिसा हीली को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.

स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास

इस पारी के साथ स्मृति मंधाना अब एक कैलेंडर वर्ष में वनडे (महिला क्रिकेट में) में 1000 रन पार करने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं. इसके साथ ही मंधाना महिला वनडे में 5000 रन तक पहुंचने वाली सबसे युवा और सबसे तेज खिलाड़ी बन गई हैं. उन्होंने पारी (112) और गेंदें (5568) में यह उपलब्धि हासिल की है.