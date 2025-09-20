ETV Bharat / sports

भारतीय महिला टीम ने पहनी पिंक जर्सी, जानिए इसके पीछे का राज

भारतीय महिला टीम ( IANS PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 20, 2025 at 1:10 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. ये मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम हैं क्योंकि सीरीज एक-एक से बराबर पर खड़ी है और इस मैच को जीतने वाली टीम सीरीज जीतने में सफल हो जाएगी. पिंक जर्सी पहनने का मकसद

इस मैच में भारतीय टीम ने पिंक कलर की जर्सी पहनकर मैदान में उतरी है, जो कि उनके पारंपरिक जर्सी कलर से काफी अलग है. भारतीय महिला टीम का पिंक जर्सी पहनने का मकसद ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना है. इसकी पुष्टि बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो साझा करके किया है, जिसमें खिलाड़ियों ने विशेष गुलाबी जर्सी पहनी है. बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, 'बहुत-बहुत धन्यवाद टीम इंडिया ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आज तीसरे वनडे में विशेष पिंक जर्सी पहनेगी.' इस वीडियो में प्रतिका रावल, स्नेह राणा और हरमनप्रीत कौर दिखाई दे रही हैं. सलामी बल्लेबाज ने कहा, 'पिंक जर्सी एक बड़ी लड़ाई की याद दिलाती है, और ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ लड़ाई की ताकत शुरुआती पहचान से आती है.'