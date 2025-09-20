ETV Bharat / sports

भारतीय महिला टीम ने पहनी पिंक जर्सी, जानिए इसके पीछे का राज

IND W vs AUS W 3rd ODI: भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में पिंक जर्सी पहनकर मैदान में उतरी है.

भारतीय महिला टीम
भारतीय महिला टीम (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2025 at 1:10 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. ये मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम हैं क्योंकि सीरीज एक-एक से बराबर पर खड़ी है और इस मैच को जीतने वाली टीम सीरीज जीतने में सफल हो जाएगी.

पिंक जर्सी पहनने का मकसद
इस मैच में भारतीय टीम ने पिंक कलर की जर्सी पहनकर मैदान में उतरी है, जो कि उनके पारंपरिक जर्सी कलर से काफी अलग है. भारतीय महिला टीम का पिंक जर्सी पहनने का मकसद ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना है. इसकी पुष्टि बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो साझा करके किया है, जिसमें खिलाड़ियों ने विशेष गुलाबी जर्सी पहनी है.

बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, 'बहुत-बहुत धन्यवाद टीम इंडिया ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आज तीसरे वनडे में विशेष पिंक जर्सी पहनेगी.' इस वीडियो में प्रतिका रावल, स्नेह राणा और हरमनप्रीत कौर दिखाई दे रही हैं. सलामी बल्लेबाज ने कहा, 'पिंक जर्सी एक बड़ी लड़ाई की याद दिलाती है, और ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ लड़ाई की ताकत शुरुआती पहचान से आती है.'

इसके अलावा राणा ने कहा, 'यह पिंक जर्सी सिर्फ एक प्रतीक से कहीं बढ़कर है. यह जीवन रक्षक आदत बनाने का आह्वान है.' भारतीय कप्तान ने आगे कहा, 'हम हर दिन अनिश्चितताओं के लिए प्रशिक्षण लेते हैं, और यह पिंक जर्सी हमें ब्रेस्ट कैंसर से बचने और उससे सेफ रहने की याद दिलाती रहती है.' अंत में, तीनों ने कहा, 'आइए, हम सब मिलकर ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ लड़ें और खुद को बेहतरीन जीवन दें, जीवन रक्षक कौशल का अभ्यास करें, और ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ आवाज उठाएं.'

ऑस्ट्रेलिया की बड़ी हार
बता दें कि तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में मेहमान टीम ने शानदार जीत हासिल की, वहीं भारत ने शानदार वापसी करते हुए दूसरा वनडे जीतकर श्रृंखला बराबर कर ली. भारत की यह जीत इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम को एकदिवसीय क्रिकेट के इतिहास में अपनी अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा. पहले मैच में 281 रनों के लक्ष्य का आसानी से पीछा करने के बाद, दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलियाई टीम 292 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 190 रनों पर ही सिमट गई थी.

