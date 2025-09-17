स्मृति मंधाना ने सबसे तेज शतक ठोक वनडे में रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हासिल की खास उपलब्धि

ETV Bharat / sports

IND W vs AUS W: भारत की स्टार महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में शतक लगाकर इतिहास रच दिया है.

न्यू चंडीगढ़ : भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच न्यू चंडीगढ़ में तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे मैच में खेला जा रहा है. इस मैच में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली इंडियन क्रिकेट टीम ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 38 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 218 रन बना लिए हैं.

स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास
इस मैच में भारत के लिए टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने शतक लगाया है. इसके साथ ही वो भारत के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दूसरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गई हैं. भारत के लिए वनडे सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी मंधान के नाम है, जो उन्होंने राजकोट में आयरलैंड के खिलाफ बनाया था.

भारत के लिए वनडे में सबसे तेज शतक (गेंदों के हिसाब से)

  • 70 - स्मृति मंधाना बनाम आयरलैंड-विजेता, राजकोट, 2025
  • 77 - स्मृति मंधाना बनाम ऑस्ट्रेलिया-विजेता, मुल्लांपुर, 2025
  • 82 - हरमनप्रीत कौर बनाम इंग्लैंड-विजेता, चेस्टर-ले-स्ट्रीट, 2025
  • 87 - हरमनप्रीत कौर बनाम दक्षिण अफ्रीका-विजेता, बेंगलुरु, 2024
  • 89 - जेमिमा रोड्रिग्स बनाम दक्षिण अफ्रीका-विजेता, कोलंबो रॉयल्स, 2025

मंधाना ने एक और खास उपलब्धि की अपने नाम
इस मैच में शतक लगाने के साथ ही स्मृति मंधाना महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले संयुक्त रूप से तीसरी बल्लेबाज बन गई हैं. वो टैमी ब्यूमोंट के साथ 12 शतकों के साथ नंबर 3 पर बनी हुई हैं. इस मैच में मंधान ने 77 बॉल में 12 चौके और 4 छक्कों की मदद से 100 रन पूरे किए. उन्होंने 91 बॉल में 14 चौके और 4 छक्कों के साथ 117 रनों की पारी खेली.

महिला वनडे में सर्वाधिक शतक

  • 15 - मेग लैनिंग
  • 13 - सूजी बेट्स
  • 12 - टैमी ब्यूमोंट
  • 12 - स्मृति मंधाना
  • 9 - चार्लोट एडवर्ड्स, चमारी अथापथु, हेले मैथ्यूज, नैट साइवर-ब्रून

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी मंधाना ने किया कमाल
इसके साथ ही मंधाना का शतक ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के खिलाफ इस प्रारूप में दूसरा सबसे तेज शतक है. नेट साइवर ब्रंट ने 2022 विश्व कप के दौरान हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में 79 गेंदों में यह शतक बनाया था, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज शतक था.

अब तक कैसा रहा मैच का हाल
इस मैच में भारत के लिए प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना पारी की शुरुआत करने के लिए आईं. दोनों ने पहले विकेट के लिए 70 रन जोड़े. रावल ने 25 रनों का योगदान दिया. इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आईं हरलीन देओल भी 10 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गईं. कप्तान हरमनप्रीत कौर भी 17 रन बनाकर आउट हो गईं. इस समय क्रीज पर दीप्ति शर्मा 19 और ऋचा घोष 10 रन बनाकर मौजूद हैं.

