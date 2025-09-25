ETV Bharat / sports

IND vs WI: सरफराज खान को चयनकर्ताओं ने क्यों किया दरकिनार? जानिए टीम से बाहर करने की वजह

सरफराज खान ( ANI )

हैदराबाद : वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है. भारतीय चयनकर्ताओं ने 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया तो इसमें दाएं हाथ के बल्लेबाज सरफराज खान का नाम शामिल नहीं था, जिसके बाद सरफराज के फैंस और क्रिकेट प्रेमियों को उनके टीम में नहीं होने पर काफी हैरानी हुई. अब इसकी वजह सामने आ गई है. भारतीय टीम से सरफराज खान क्यों हुए बाहर?

सरफराज खान ने हाल ही में अपने वजन के ऊपर काफी मेहनत की है. उन्होंने अपना वजन घटाकर खुद को काफी फिट कर लिया है. भारतीय क्रिकेट टीम 2 से 14 अक्टूबर तक वेस्टइंडीज के साथ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने वाली हैं. इस टेस्ट सीरीज के लिए सरफराज खान के न चुने जाने पर अब मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने बड़ी बात बोली है. उन्होंने सरफराज खान को क्यों नहीं चुना है, इसका कारण भी बता दिया है. सरफराज खान (ANI)

अगरकर ने बताई सरफराज के बाहर होने की सच्चाई

दरअसल, भारत के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरफराज खान को नहीं चुने जाने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि, सरफराज क्वाड्रिसेप्स की चोट के कारण टीम से बाहर हैं. वो इस समय बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में रिकवरी कर रहे हैं. इससे साफ है कि सरफराज खान को चोट के चलते टीम में शामिल नहीं किया गया है. वो मैच खेलने के लिए पूरी तरह से फिट नहीं हैं. सरफराज के 29 सितंबर तक फिट होने की खबर थी लेकिन चयन के समय तक वो पूरी तरह फिट नहीं हो पाए, जिससे उनका चयन संभव नहीं हो पाया. उन्हें ईरानी ट्रॉफी की भारत ए टीम से भी बाहर रखा गया है. अब वो सीधे रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए रेड बॉल क्रिकेट में वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं. वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान) यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश कुमार रेड्डी, नारायण जगदीशन. ये खबर भी पढ़ें : करुण नायर के टीम से बाहर होने की वजह आई सामने, चीफ सिलेक्टर ने बोली ये बड़ी बात

