भारत दौरे पर आई वेस्टइंडीज को लगा बड़ा झटका, दो तेज गेंदबाज सीरीज से बाहर, जैसन होल्डर ने टीम में शामिल होने से किया इनकार
भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होगा.
Published : September 29, 2025 at 7:21 PM IST
हैदराबाद: दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर आई वेस्टइंडीज टीम को अब तक दो बड़े झटके लग चुके हैं. टीम के दो तेज गेंदबाज चोट की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो गए जबकि रिप्लेसमेंट के तौर पर स्टार ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान जैसन होल्डर ने टीम में शामिल होने से मना कर दिया है.
तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ पीठ में चोट के कारण टेस्ट श्रृंखला से बाहर हो गए हैं. उन्होंने 40 टेस्ट मैचों में 33.46 की औसत से 124 विकेट लिए हैं और बल्ले से 770 रन बनाए हैं. इससे पहले तेज गेंदबाज शमर जोसेफ एक अज्ञात चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए थे.
वेस्टइंडीज के क्रिकेट बोर्ड ने क्या कहा?
वेस्टइंडीज के क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अल्जारी ने पीठ में चोट की शिकायत की, जिसके बाद स्कैन से पता चला कि उनकी पीठ के निचले हिस्से में चोट लगी और उसमे सुधार के लिए कुछ समय की जरूरत है. इस वजह से वो सीरीज से बाहर हो गए हैं.
बोर्ड ने आगे बताया कि तेज गेंदबाज ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने एक नियोजित चिकित्सा प्रक्रिया का हवाला देते हुए जोसेफ के प्रतिस्थापन के रूप में चयन से इनकार कर दिया. जिसकी वजह से अब अल्जारी की जगह जेडिया ब्लेड्स को टीम में शामिल किया गया है.
Squad Update 🚨— Windies Cricket (@windiescricket) September 29, 2025
Alzarri Joseph has been ruled out of the upcoming test series against India due to a lower back injury.
After complaints of discomfort, scans revealed a degeneration of the previously resolved lower back injury. pic.twitter.com/k4DfzLb0e7
ब्लेड्स ने वेस्टइंडीज के लिए तीन वनडे और चार टी20 मैच खेले हैं और नेपाल के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज के बाद उनके वेस्टइंडीज के साथ जुड़ने की उम्मीद है.
वेस्टइंडीज को दूसरा झटका
भारत के खिलाफ टेस्ट मैचों से पहले वेस्टइंडीज को लगा यह दूसरा बड़ा झटका है. इससे पहले, तेज गेंदबाज शमर जोसेफ चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए थे और उनकी जगह नए तेज गेंदबाज ऑलराउंडर जोहान लेने को शामिल किया गया था.
Jason Holder declined selection as Joseph’s replacement for the series citing a planned medical procedure.#INDvsWI— Windies Cricket (@windiescricket) September 29, 2025
भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट शेड्यूल
वेस्टइंडीज की टीम भारत के खिलाफ 2 अक्टूबर से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेलेगी. इसके बाद 10 अक्टूबर से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरा मैच खेला जाएगा.
वेस्टइंडीज की अपडेटेड टेस्ट टीम
रोस्टन चेज (कप्तान), जोमेल वारिकन (उप-कप्तान), केवलन एंडरसन, एलिक अथानाजे, जॉन कैंपबेल, टेगेनारिन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, जोहान लेने, जेडिया ब्लेड्स, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खारी पियरे, जेडन सील्स.