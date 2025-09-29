ETV Bharat / sports

भारत दौरे पर आई वेस्टइंडीज को लगा बड़ा झटका, दो तेज गेंदबाज सीरीज से बाहर, जैसन होल्डर ने टीम में शामिल होने से किया इनकार

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होगा.

भारत दौरे पर आई वेस्टइंडीज को लगा बड़ा झटका
भारत दौरे पर आई वेस्टइंडीज को लगा बड़ा झटका (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 7:21 PM IST

हैदराबाद: दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर आई वेस्टइंडीज टीम को अब तक दो बड़े झटके लग चुके हैं. टीम के दो तेज गेंदबाज चोट की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो गए जबकि रिप्लेसमेंट के तौर पर स्टार ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान जैसन होल्डर ने टीम में शामिल होने से मना कर दिया है.

तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ पीठ में चोट के कारण टेस्ट श्रृंखला से बाहर हो गए हैं. उन्होंने 40 टेस्ट मैचों में 33.46 की औसत से 124 विकेट लिए हैं और बल्ले से 770 रन बनाए हैं. इससे पहले तेज गेंदबाज शमर जोसेफ एक अज्ञात चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए थे.

तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ
तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ (IANS PHOTO)

वेस्टइंडीज के क्रिकेट बोर्ड ने क्या कहा?
वेस्टइंडीज के क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अल्जारी ने पीठ में चोट की शिकायत की, जिसके बाद स्कैन से पता चला कि उनकी पीठ के निचले हिस्से में चोट लगी और उसमे सुधार के लिए कुछ समय की जरूरत है. इस वजह से वो सीरीज से बाहर हो गए हैं.

बोर्ड ने आगे बताया कि तेज गेंदबाज ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने एक नियोजित चिकित्सा प्रक्रिया का हवाला देते हुए जोसेफ के प्रतिस्थापन के रूप में चयन से इनकार कर दिया. जिसकी वजह से अब अल्जारी की जगह जेडिया ब्लेड्स को टीम में शामिल किया गया है.

ब्लेड्स ने वेस्टइंडीज के लिए तीन वनडे और चार टी20 मैच खेले हैं और नेपाल के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज के बाद उनके वेस्टइंडीज के साथ जुड़ने की उम्मीद है.

वेस्टइंडीज को दूसरा झटका
भारत के खिलाफ टेस्ट मैचों से पहले वेस्टइंडीज को लगा यह दूसरा बड़ा झटका है. इससे पहले, तेज गेंदबाज शमर जोसेफ चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए थे और उनकी जगह नए तेज गेंदबाज ऑलराउंडर जोहान लेने को शामिल किया गया था.

भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट शेड्यूल
वेस्टइंडीज की टीम भारत के खिलाफ 2 अक्टूबर से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेलेगी. इसके बाद 10 अक्टूबर से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरा मैच खेला जाएगा.

वेस्टइंडीज की अपडेटेड टेस्ट टीम
रोस्टन चेज (कप्तान), जोमेल वारिकन (उप-कप्तान), केवलन एंडरसन, एलिक अथानाजे, जॉन कैंपबेल, टेगेनारिन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, जोहान लेने, जेडिया ब्लेड्स, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खारी पियरे, जेडन सील्स.

