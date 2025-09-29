ETV Bharat / sports

भारत दौरे पर आई वेस्टइंडीज को लगा बड़ा झटका, दो तेज गेंदबाज सीरीज से बाहर, जैसन होल्डर ने टीम में शामिल होने से किया इनकार

भारत दौरे पर आई वेस्टइंडीज को लगा बड़ा झटका ( IANS PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 29, 2025 at 7:21 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद: दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर आई वेस्टइंडीज टीम को अब तक दो बड़े झटके लग चुके हैं. टीम के दो तेज गेंदबाज चोट की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो गए जबकि रिप्लेसमेंट के तौर पर स्टार ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान जैसन होल्डर ने टीम में शामिल होने से मना कर दिया है. तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ पीठ में चोट के कारण टेस्ट श्रृंखला से बाहर हो गए हैं. उन्होंने 40 टेस्ट मैचों में 33.46 की औसत से 124 विकेट लिए हैं और बल्ले से 770 रन बनाए हैं. इससे पहले तेज गेंदबाज शमर जोसेफ एक अज्ञात चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए थे. तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ (IANS PHOTO) वेस्टइंडीज के क्रिकेट बोर्ड ने क्या कहा?

वेस्टइंडीज के क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अल्जारी ने पीठ में चोट की शिकायत की, जिसके बाद स्कैन से पता चला कि उनकी पीठ के निचले हिस्से में चोट लगी और उसमे सुधार के लिए कुछ समय की जरूरत है. इस वजह से वो सीरीज से बाहर हो गए हैं.