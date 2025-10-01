ETV Bharat / sports

IND vs WI Live Streaming: कब और कहां देख सकेंगे भारत और वेस्टइंडीज का पहला टेस्ट, जानें किस समय शुरू होगा मुकाबला?

IND vs WI Live Streaming: भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू हो रहा है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज
भारत बनाम वेस्टइंडीज (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2025 at 4:20 PM IST

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप में झंडा गाड़ने के बाद अब टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार है. भारत ये दो मैचों की टेस्ट सीरीज वेस्टइंडीज से अपने घरेलू मैदान पर खेलेगा, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के चक्र में उनकी दूसरी सीरीज है.

इससे पहले भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई पांच मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर रही थी. जबकि वेस्टइंडीज को पिछले टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से 3-0 जीरो से हार का सामना करना पड़ा था. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंक तालिका में भारत तीसरे स्थान पर है, जबकि वेस्टइंडीज छठे स्थान पर है, लेकिन उसे अभी इस चक्र में अपनी पहली जीत की तलाश है.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच 2 से 6 अक्टूबर तक अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. जबकि दूसरा टेस्ट दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 10-14 अक्टूबर तक खेला जाएगा। दोनों मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होंगे. भारतीय टीम की अगुवाई शुभमन गिल कर रहे हैं जबकि वेस्टइंडीज टीम की कमान ऑलराउंडर रोस्टन चेस के हाथों में है.

IND vs WI Test हेड टू हेड रिकॉर्ड
भारत और वेस्टइंडीज अब तक कुल 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसमें वेस्टइंडीज को 30 मैचों में जीत मिली है, जबकि भारत ने 23 मैच जीते हैं, 47 मैच ड्रॉ रहे. वहीं घरेलू टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने 16 मैच जीते है, जबकि भारत ने 13 मैच अपने घर में जीते हैं.

भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग
भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, और लाइव स्ट्रीमिंग भारत में जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

IND vs WI Test: दोनों टीमों के स्क्वाड

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, एन. जगदीशन (विकेट कीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव.

वेस्टइंडीज: रोस्टन चेज (कप्तान), जोमेल वारिकन (उप-कप्तान), केवलन एंडरसन, एलिक अथानाजे, जॉन कैंपबेल, टेगेनारिन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, जोहान लेने, जेडिया ब्लेड्स, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खारी पियरे, जेडन सील्स.

