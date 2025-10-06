IND vs WI: इस भारतीय खिलाड़ी की दूसरे टेस्ट से होगी छुट्टी? नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
India vs West Indies 2nd Test: भारतीय टीम-वेस्टइंडीज के साथ 10 अक्टूबर से दूसरा टेस्ट खेलेगी. इस मैच से एक खिलाड़ी बाहर हो सकता है.
Published : October 6, 2025 at 4:04 PM IST
हैदराबाद: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है. टीम इंडिया इस घरेलू सीरीज का अहमदाबाद में खेला गया पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे है. अब भारतीय क्रिकेट टीम के पास शुभमन गिल की कप्तानी में वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में खेला जाने वाला दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज को 2-0 से क्लीन स्वीप करने का मौका होगा.
टीम इंडिया-वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच में 10-14 अक्टूबर तक दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेलेगी. इस मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में एक बड़ा बदलाव होने के चांस हैं. इस मैच में जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया जा सकता है, क्योंकि भारतीय टीम सीरीज में पहले से ही आगे हैं.
दूसरे टेस्ट से बुमराह को मिल सकता है आराम
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज ने शानदार प्रदर्शन किया और 7 विकेट हासिल किए, ऐसे में अगर बुमराह को दूसरे टेस्ट से आराम दिया जाएगा तो भारतीय पेस अटैक मजबूत हाथों में होगा. बुमराह को चोट की समस्या अक्सर होती है, उनकी पीठ की तखलीफ को ध्यान में रखते हुए. उन्हें पांच दिन के मैच में 3 से अधिक मुकाबले खेलने के लिए अनुमति डॉक्टर्स द्वारा नहीं दी गई है. ऐसा इंग्लैंड दौरे पर भी देखा गया था.
Update: #TeamIndia have declared their innings on an overnight score of 448-5 with a lead of 286 runs.— BCCI (@BCCI) October 4, 2025
Updates ▶️ https://t.co/MNXdZceTab#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/t4cj1FCgAt
वेस्टइंडीज की टीम भारत के सामने काफी कमजोर है. ये पहले टेस्ट मैच में भारत ने साबित कर दिया है, जहां भारत ने वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया था. अब इस टीम के खिलाफ बुमराह को आराम देने का मौका होगा, क्योंकि बुमराह एशिया कप 2025 में सभी मैच खेले और उसके बाद सीधे टेस्ट मैच में उतरे.
अब गौतम गंभीर और शुभमन गिल के पास मौका होगा कि वो जसप्रीत बुमराह को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली आगामी सीरीज से पहले आराम दे सकें. उन्हें आराम दिया जाएगा तो, प्रसिद्ध कृष्षा को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जगह दी जा सकती है. भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा आसान नहीं रहने वाला है. टीम को ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे मैच और 5 टी20 मैच खेले हैं. इस सीरीज की शुरुआत 19 अक्टूबर से तीन वनडे मैचों के साथ होगी, इसके बाद 29 अक्टूबर से 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी.