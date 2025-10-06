ETV Bharat / sports

IND vs WI: इस भारतीय खिलाड़ी की दूसरे टेस्ट से होगी छुट्टी? नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

India vs West Indies 2nd Test: भारतीय टीम-वेस्टइंडीज के साथ 10 अक्टूबर से दूसरा टेस्ट खेलेगी. इस मैच से एक खिलाड़ी बाहर हो सकता है.

India vs West Indies 2nd Test
भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 6, 2025 at 4:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है. टीम इंडिया इस घरेलू सीरीज का अहमदाबाद में खेला गया पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे है. अब भारतीय क्रिकेट टीम के पास शुभमन गिल की कप्तानी में वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में खेला जाने वाला दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज को 2-0 से क्लीन स्वीप करने का मौका होगा.

टीम इंडिया-वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच में 10-14 अक्टूबर तक दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेलेगी. इस मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में एक बड़ा बदलाव होने के चांस हैं. इस मैच में जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया जा सकता है, क्योंकि भारतीय टीम सीरीज में पहले से ही आगे हैं.

दूसरे टेस्ट से बुमराह को मिल सकता है आराम
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज ने शानदार प्रदर्शन किया और 7 विकेट हासिल किए, ऐसे में अगर बुमराह को दूसरे टेस्ट से आराम दिया जाएगा तो भारतीय पेस अटैक मजबूत हाथों में होगा. बुमराह को चोट की समस्या अक्सर होती है, उनकी पीठ की तखलीफ को ध्यान में रखते हुए. उन्हें पांच दिन के मैच में 3 से अधिक मुकाबले खेलने के लिए अनुमति डॉक्टर्स द्वारा नहीं दी गई है. ऐसा इंग्लैंड दौरे पर भी देखा गया था.

वेस्टइंडीज की टीम भारत के सामने काफी कमजोर है. ये पहले टेस्ट मैच में भारत ने साबित कर दिया है, जहां भारत ने वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया था. अब इस टीम के खिलाफ बुमराह को आराम देने का मौका होगा, क्योंकि बुमराह एशिया कप 2025 में सभी मैच खेले और उसके बाद सीधे टेस्ट मैच में उतरे.

अब गौतम गंभीर और शुभमन गिल के पास मौका होगा कि वो जसप्रीत बुमराह को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली आगामी सीरीज से पहले आराम दे सकें. उन्हें आराम दिया जाएगा तो, प्रसिद्ध कृष्षा को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जगह दी जा सकती है. भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा आसान नहीं रहने वाला है. टीम को ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे मैच और 5 टी20 मैच खेले हैं. इस सीरीज की शुरुआत 19 अक्टूबर से तीन वनडे मैचों के साथ होगी, इसके बाद 29 अक्टूबर से 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी.

ये खबर भी पढ़ें : IND vs WI 1st Test: भारत ने तीन दिन में जीता टेस्ट, वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS WIJASPRIT BUMRAHSHUBMAN GILLJASPRIT BUMRAH RESTED FOR 2ND TESTINDIA VS WEST INDIES 2ND TEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में लॉन्च हुई Maserati MCPura सुपरकार, जाने क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

RBI ने जारी किया नया ड्राफ्ट सर्कुलर, शून्य बैलेंस खातों में बड़े बदलाव – मुफ्त सेवाएं, डिजिटल लेनदेन और आसान बैंकिंग का मिलेगा लाभ

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.