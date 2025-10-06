ETV Bharat / sports

IND vs WI: इस भारतीय खिलाड़ी की दूसरे टेस्ट से होगी छुट्टी? नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

हैदराबाद: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है. टीम इंडिया इस घरेलू सीरीज का अहमदाबाद में खेला गया पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे है. अब भारतीय क्रिकेट टीम के पास शुभमन गिल की कप्तानी में वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में खेला जाने वाला दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज को 2-0 से क्लीन स्वीप करने का मौका होगा.

टीम इंडिया-वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच में 10-14 अक्टूबर तक दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेलेगी. इस मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में एक बड़ा बदलाव होने के चांस हैं. इस मैच में जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया जा सकता है, क्योंकि भारतीय टीम सीरीज में पहले से ही आगे हैं.

दूसरे टेस्ट से बुमराह को मिल सकता है आराम

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज ने शानदार प्रदर्शन किया और 7 विकेट हासिल किए, ऐसे में अगर बुमराह को दूसरे टेस्ट से आराम दिया जाएगा तो भारतीय पेस अटैक मजबूत हाथों में होगा. बुमराह को चोट की समस्या अक्सर होती है, उनकी पीठ की तखलीफ को ध्यान में रखते हुए. उन्हें पांच दिन के मैच में 3 से अधिक मुकाबले खेलने के लिए अनुमति डॉक्टर्स द्वारा नहीं दी गई है. ऐसा इंग्लैंड दौरे पर भी देखा गया था.