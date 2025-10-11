ETV Bharat / sports

यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास, तेंदुलकर और मियांदाद को छोड़ा पीछे

Yashasvi Jaiswal Record: 23 वर्षीय यशस्वी जायसवाल वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 175 रनों की पारी खेलकर इतिहास रच दिया.

यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास
यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 11, 2025 at 10:31 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल ने इतिहास रच दिया है. खेल के पहले दिन 173 पर नाबाद लौटने वाले जायसवाल दूसरे दिन के केवल दो रन बनाकर 175 के स्कोर पर रन आउट हो गए.

इसके साथ ही जायसवाल अपना तीसरा दोहरा शतक जड़ने से चूक गए, लेकिन उन्होंने सचिन तेंदुलकर, पाकिस्तान के जावेद मियांदाद और दक्षिण अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ जैसे दिग्गज क्रिकेटरों को पीछे छोड़ दिया. बता दें कि यह जायसवाल के टेस्ट करियर का सातवां शतक था, जिसमें से पांच शतक 150 प्लस का स्कोर है.

यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास
इस साथ ही जायसवाल 23 साल की उम्र में पांच बार 150 से ज्यादा स्कोर करने वाले इतिहास के पहले सलामी बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ के नाम था, जिन्होंने 4 बार ये कारनामा किया था. इसके अलावा जायसवाल 23 साल की उम्र में सबसे ज्यादा 150 प्लस की पारियां खेलने वाले खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी बन गए है. उन्होंने ने इस मामले में सचिन और मियांदाद को भी पीछे छोड़ दिया है. जिन्होंने इतनी ही उम्र में चार - चार बार ये कारनामा किया.

23 साल की उम्र में सबसे ज्यादा 150 प्लस पारियां खेलने वाले खिलाड़ी

8 बार - डॉन ब्रैडमैन 1930-1932 ऑस्ट्रेलिया

5 बार - यशस्वी जायसवाल 2023-2025 भारत

4 बार - जावेद मियांदाद 1976-1979 पाकिस्तान

4 बार - ग्रीम स्मिथ 2002-2003 दक्षिण अफ्रीका

4 बार - सचिन तेंदुलकर 1993-1997 भारत

जायसवाल ने दुर्लभ उपलब्धि हासिल
ये भी उल्लेखनीय है कि जायसवाल के पहले चार शतकों में से प्रत्येक 150 रन से ऊपर का स्कोर था, जिससे वह ग्रीम स्मिथ के बाद यह दुर्लभ उपलब्धि हासिल करने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बन गए. इस साल इंग्लैंड में जायसवाल द्वारा बनाए गए केवल दो शतक 150 से कम के थे.

